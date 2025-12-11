Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς ο 32χρονος επιθετικός θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η απουσία του Μαροκινού επιθετικού θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου, με την αποδέσμευση των διεθνών από τη FIFA, και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο Ελ Κααμπί θα χάσει οριστικά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας (17/12) και με την Κηφισιά για τη Stoiximan Super League (20/12). Επιπλέον, είναι πιθανό να μην αγωνιστεί στο Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ (03/01).

Αν το Μαρόκο προχωρήσει στη φάση των νοκ-άουτ, ο επιθετικός θα απουσιάσει και από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (10/01), ενώ σε περίπτωση συμμετοχής της ομάδας του στον τελικό της διοργάνωσης (18/01), δεν θα αγωνιστεί ούτε με τον Αστέρα AKTOR (17/01) και ενδέχεται να χάσει και το κρίσιμο ματς του Champions League με τη Λεβερκούζεν (20/01).

Συνοπτικά, οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί: