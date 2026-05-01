Ο Μάικ Τζέιμς έμαθε για την τιμωρία του μέσω… social media
«Ελαφρά» αντιμετώπιση είχε ο Μάικ Τζέιμς από τη EuroLeague, καθώς η διοργανώτρια αρχή του επέβαλε ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του στο Game 2 των playoffs απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό είχε αποβληθεί λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από […]
Η Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής του πειθαρχικού κώδικα – Στο τραπέζι βρίσκεται και ο ισόβιος αποκλεισμός
Η Euroleague φέρεται να εξετάζει σοβαρές αλλαγές στον πειθαρχικό της κώδικα, στον απόηχο της τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με στόχο την αυστηροποίηση των κανονισμών ενόψει της νέας σεζόν. Στη διοργάνωση υπάρχει διάθεση για αναθεώρηση του πλαισίου των ποινών, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά φαινόμενα που θεωρούνται επιζήμια για το κύρος και την εικόνα της Euroleague. […]
Χάος στη Σερβία: Ο Κάλινιτς γρονθοκόπησε αντίπαλο στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Σε επεισοδιακό παιχνίδι εξελίχθηκε η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, η οποία πέρασε στην ιστορία όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τις εικόνες έντασης που σημειώθηκαν στο παρκέ. Η ομάδα από την Τσαγέτινα πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 94-89, ισοφαρίζοντας τη σειρά των προημιτελικών, όμως το αγωνιστικό κομμάτι επισκιάστηκε πλήρως από […]
O ιδιοκτήτης της Χάποελ διάβαζε… βιβλίο δίπλα στον πάγκο πριν το τζάμπολ του Game 2 με τη Ρεάλ
Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο Οφέρ Γιανάι για να τραβήξει τα βλέμματα στο Game 2 της σειράς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταφέρνοντας για ακόμη μία φορά να γίνει viral. Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας εμφανίστηκε δίπλα στον πάγκο κρατώντας ένα… βιβλίο και διαβάζοντας ήρεμα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο […]
Η αντίδραση του Γιαννακόπουλου για την τιμωρία: «Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι;»
Δεν άργησε να έρθει η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας του από τη EuroLeague για όσα συνέβησαν στο Game 2 της σειράς με τη Βαλένθια. Μόλις μία ημέρα μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν την αναμέτρηση, η EuroLeague γνωστοποίησε την ποινή των τριών αγωνιστικών στον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού ΑKTOR, μια […]