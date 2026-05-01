Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε την ψυχραιμία του στο Game 2 της σειράς ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με τεχνική ποινή 7:57 πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Ο γκαρντ διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τους διαιτητές, σε μια φάση όπου η ένταση του αγώνα ήταν ήδη στα ύψη, και η αντίδρασή του οδήγησε στην άμεση τιμωρία του από την τριάδα των ρέφερι.

Η αποβολή του Μίτσιτς αποδείχθηκε κομβική για την εξέλιξη του παιχνιδιού, καθώς η Χάποελ έχασε τον ηγέτη της σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης απέναντι στη Ρεάλ, που εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.