Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέτριψε 85-60 την Dubai BC για την 20η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Βασίλιε Μίτσιτς και Αντόνιο Μπλέικνι να ξεχωρίζουν. Οι φιλοξενούμενοι κατέρρευσαν στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Ο Δημήτρης Ιτούδης είδε τον Μίτσιτς να επιστρέφει στη δράση με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ ο Μπλέικνι πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση με 25 πόντους (6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές) και 7 ριμπάουντ.

Η άμυνα της Χάποελ ήταν εξαιρετική, επιτρέποντας μόλις 19 πόντους στο δεύτερο μέρος, με την Dubai BC να καταρρέει κυρίως στην τέταρτη περίοδο.

Ο Μίτσιτς ολοκλήρωσε το ματς με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα) στην επιστροφή του, ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν δύσκολα, με τον Μπέικον να έχει 11 πόντους (3/9 σουτ) και τον Πετρούσεβ 13 πόντους (4/9 σουτ).