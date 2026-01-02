Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα γρήγορο 5-0 με τον Ντόρσεϊ κι τον Παπανικολάου να σκοράρουν στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 2-10 με τρίποντο και ο Φαρίντ με γκολ φάουλ έκανε το 5-12 στο 4’. Ο Βεζένκοφ με ένα τρίποντο από το… σπίτι του έκανε το 5-20 στο πρώτο πεντάλεπτο του ματς. Ο Ρογκαβόπουλος από κοντά μείωσε στο -15 και σκορ 11-26 για τον Παναθηναϊκό στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με +15 και σκορ 13-28 με τον Ντόρσεϊ να έχει 10 πόντους και τον Βεζένκοφ άλλους 7.

Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα επιμέρους 6-0 και μείωσε σε 19-28 στο 12’ με καλάθια του Γιούρτσεβεν και του Οσμάν. Ο Χολ με καλάθι και φάουλ έκανε το 19-31 στο 13’. Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Ναν έφεραν τον Παναθηναϊκό στο -6 και σκορ 25-31 στο 14’. Ο Ναν συνέχισε να οδηγεί την επίθεση του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 29-34, βάζοντας 12 πόντους στο αντίστοιχο κομμάτι του ματς, ενώ δεν είχε βάλει κανέναν στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Βεζένκοφ έκανε το 32-40 με τρίποντο,για να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ο Γκραντ που έκανε το 35-40 στο 18. Ο παράγοντας «Χ» του Παναθηναϊκού Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε το 43-43 στον αιφνιδιασμό, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου με τον Έλληνα φόργουορντ να έχει 10 πόντους.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ναν να σκοράρει και πάλι για τον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό να κάνει το 48-45 με τρίποντο και τον Παπανικολάου να απαντάει κάνοντας το 48-48 στο 23’. Ο ρυθμός έπεσε για τις δύο ομάδες στην επίθεση με τον Μιλουτίνοφ να κάνει το 53-52, φέρνοντας τον Ολυμπιακό στο -1 στο 26’. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 53-57 για να απαντήσει για δύο ο Ναν στο 28 κάνοντας το 55-57. Και η τρίτη περίοδος τελείωσε με τις δύο ομάδες στην ισοπαλία και σκορ 61-61.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με ένα επιμέρους 6-0 και ξέφυγε με 61-67 χάρη σε καλάθι και φάουλ του Ντόντα Χολ. Ο Παναθηναϊκός με καλάθι και φάουλ του Σλούκα και κάρφωμα του Φαρίντ μείωσε στο -2 και σκορ 68-70 στο 34’. Ο Μόρις πέρασε το σώμα του κάτω από το καλάθι και έκανε το 70-74 στο 34’. Ο Μιλουτίνοφ με 2/2 βολές έκανε το 72-76 στο 35’. Ο Ολυμπιακός διαβάζοντας υπέροχα το παιχνίδι ξέφυγε με +9 και τρίποντο του Βεζένκοφ στο 37’και σκορ 74-83. Ο Σλούκας με 2/2 βολές έκανε το 79-83 στο 38’. Ο Φουρνιέ με 1/2 βολές έκανε το 79-84 για τον Ολυμπιακό στο 39’.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87.