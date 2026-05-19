Με μία ανάρτηση στα social media ο Ντάνιελ Ποντένσε αναφέρθηκε στη χρονιά που πέρασε και στην παρουσία του στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ προχώρησε σε έναν προσωπικό απολογισμό της σεζόν, επισημαίνοντας πως η απόδοσή του δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Σίγουρα αυτή δεν ήταν η σεζόν που όλοι θέλαμε. Ειδικά όχι για εμένα προσωπικά. Υπήρξαν ακόμα πολλές καλές στιγμές, αλλά όχι αρκετές σε σύγκριση με αυτά που έχετε συνηθίσει όλοι σας.

Ένα πράγμα παραμένει βέβαιο για μένα: η στήριξη και η αγάπη σας για αυτόν τον σύλλογο δεν περιγράφονται με λόγια. Εσείς είστε αυτό που κάνει αυτόν τον σύλλογο τον μεγαλύτερο και τον σπουδαιότερο.

Γι’ αυτό τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να αναλογιστούμε, ώστε να επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ. Την επόμενη σεζόν θα πάρετε αυτό που αξίζετε.