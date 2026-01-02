Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία τεράστια νίκη -η 10η συνεχόμενη επί του «αιωνίου» αντιπάλου στη διοργάνωση- στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με σκορ 87-82 του Παναθηναϊκού, για τη 19η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Με αυτή τους τη νίκη οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους 11-7, παραμένοντας σε τροχιά τετράδας και εξάδας με αυτό το αποτέλεσμα, ενώ οι «πράσινοι» έπεσαν στο 12-7.

Στα άλλα ματς της ημέρας, σημαντικές νίκες εν όψει της συνέχειας πέτυχαν οι Ερυθρός Αστέρας, Φενέρμπαχτσε κόντρα σε Αναντολού Εφές, Μπασκόνια.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Τρίτη 30/12/25

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90

Παρασκευή 2/1/26

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία της Euroleague