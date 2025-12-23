Ένα σοβαρό αγωνιστικό πλήγμα καλείται να διαχειριστεί η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βασίλιε Μίτσιτς για τις επόμενες εβδομάδες. Ο Σέρβος σταρ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο, το οποίο τον θέτει εκτός δράσης για καιρό, αφήνοντας την ομάδα χωρίς τον ηγέτη της.

Ο 31χρονος γκαρντ αποτελεί μέχρι στιγμής τον βασικό πυλώνα της φετινής πορείας της Χάποελ στην EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο 12.1 πόντους, 4.1 ασίστ και 11.4 μονάδες αξιολόγησης σε 17 εμφανίσεις, αγωνιζόμενος σχεδόν 24 λεπτά ανά αγώνα. Η απουσία του δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Παρά το πλήγμα, η ομάδα του Τελ Αβίβ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-5, παρουσιάζοντας σταθερότητα εντός και εκτός έδρας. Πλέον, ο Δημήτρης Ιτούδης καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, καλύπτοντας την απώλεια εκ των έσω.