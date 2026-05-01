Σε επεισοδιακό παιχνίδι εξελίχθηκε η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, η οποία πέρασε στην ιστορία όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τις εικόνες έντασης που σημειώθηκαν στο παρκέ.

Η ομάδα από την Τσαγέτινα πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 94-89, ισοφαρίζοντας τη σειρά των προημιτελικών, όμως το αγωνιστικό κομμάτι επισκιάστηκε πλήρως από τα γεγονότα της τρίτης περιόδου.

Σε εκείνο το σημείο, ο Νίκολα Κάλινιτς έχασε την ψυχραιμία του και γρονθοκόπησε αντίπαλο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο γήπεδο.

Η αντίδραση αυτή οδήγησε σε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με την ένταση να ξεφεύγει και τον αγώνα να διακόπτεται για αρκετά λεπτά, μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα με την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων.