Οριστική είναι η απόφαση της EuroLeague για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η ποινή των τριών αγωνιστικών δεν υπόκειται σε έφεση.

Η διαδικασία που ξεκίνησε μετά το Game 2 της σειράς playoffs με τη Βαλένθια ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (1/5), με τη διοργάνωση να επικυρώνει την ποινή αποκλεισμού του από τα γήπεδα.

Τα δεδομένα πλέον, φέρνουν στο προσκήνιο τα πιθανά σενάρια ενόψει του Final Four (22-24/5), σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει την πρόκριση.

Εάν οι «πράσινοι» ολοκληρώσουν τη σειρά με σκορ 3-0, τότε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR δεν θα έχει δικαίωμα παρουσίας στο Final Four, καθώς η ποινή δεν θα έχει εκτιθεί.

Αντίθετα, σε περίπτωση που η πρόκριση έρθει σε τέσσερα ή πέντε παιχνίδια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έχει εκτίσει την ποινή του και θα μπορεί να δώσει το «παρών», ακόμη και από τον ημιτελικό της διοργάνωσης.