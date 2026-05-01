Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, υπογραμμίζοντας ότι «θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις της, όπως αυτές αποτυπώνονται στην Κοινή Δήλωση, σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Όπως ανέφερε, η ΕΕ ενημερώνει διαρκώς την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε πως «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ . Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσει τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε, η απόφαση αυτή λαμβάνεται διότι η Ε.Ε. δεν συμμορφώνεται, όπως υποστηρίζει, με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο νέος δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο ίδιος τόνισε ότι τα οχήματα που κατασκευάζονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα υπόκεινται σε κανέναν δασμό, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί κίνητρο για επενδύσεις στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή πολλών νέων εργοστασίων αυτοκινήτων και φορτηγών στις ΗΠΑ, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για «ένα ρεκόρ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών»

«Αυτά τα εργοστάσια, με προσωπικό Αμερικανών εργατών, θα ανοίξουν σύντομα — Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα!», δήλωσε ο Πρόεδρος, ευχαριστώντας το κοινό για την προσοχή του στο θέμα.

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβάλλεται δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».