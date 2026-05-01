Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσει τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε, η απόφαση αυτή λαμβάνεται διότι η Ε.Ε. δεν συμμορφώνεται, όπως υποστηρίζει, με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο νέος δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο ίδιος τόνισε ότι τα οχήματα που κατασκευάζονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα υπόκεινται σε κανέναν δασμό, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί κίνητρο για επενδύσεις στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή πολλών νέων εργοστασίων αυτοκινήτων και φορτηγών στις ΗΠΑ, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για «ένα ρεκόρ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών».

«Αυτά τα εργοστάσια, με προσωπικό Αμερικανών εργατών, θα ανοίξουν σύντομα — Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα!», δήλωσε ο Πρόεδρος, ευχαριστώντας το κοινό για την προσοχή του στο θέμα.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβάλλεται δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».