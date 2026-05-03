Ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο εξετράπη χθες Σάββατο από την πορεία του, έπειτα από επίθεση ενόπλων στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, και οδηγήθηκε προς τη Σομαλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της υεμενίτικης ακτοφυλακής.

Το επίπεδο απειλής στην περιοχή των σομαλικών ακτών αναθεωρήθηκε τη Δευτέρα σε «σημαντικό» από το Κέντρο Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (JMIC), μετά από νέες επιθέσεις φερόμενων ως πειρατών — τις πρώτες ύστερα από αρκετούς μήνες.

Το δεξαμενόπλοιο Eureka «εξετράπη στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα (της Υεμένης)», ανέφερε η υεμενίτικη ακτοφυλακή. Ένοπλοι αγνώστου ταυτότητας «επιβιβάστηκαν στο πλοίο, πήραν τον έλεγχό του και το κατηύθυναν προς τον Κόλπο του Άντεν, προς την κατεύθυνση των σομαλικών ακτών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ακτοφυλακή πρόσθεσε ότι «το πλοίο έχει εντοπιστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες να ακολουθηθεί και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να ανακτηθεί και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του πληρώματός του». Δεν έχουν δοθεί στοιχεία για τον αριθμό ή την εθνικότητα των μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το Eureka είναι δεξαμενόπλοιο μήκους 88 μέτρων, ικανό να μεταφέρει διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, και πλέει υπό σημαία Τογκό.

Αστάθεια στην περιοχή και αυξημένος κίνδυνος

Η υεμενίτικη ακτοφυλακή ανήκει στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία ελέγχει μόνο περιοχές του νότου. Οι βόρειες περιοχές παραμένουν υπό τον έλεγχο του κινήματος των ανταρτών Χούθι τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Υεμένης εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ.

Η Σομαλία, χώρα που παραμένει βυθισμένη στην αστάθεια για πάνω από τρεις δεκαετίες, διαθέτει εκτεταμένες ακτές στον Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν. Μέσω αυτού του περάσματος εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, κατά μήκος μιας από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου.

Επανεμφάνιση της πειρατείας

Αφού έφθασε στο αποκορύφωμά της το 2011, η πειρατεία στα ανοικτά της Σομαλίας είχε μειωθεί θεαματικά χάρη στην ανάπτυξη πολεμικών πλοίων από διάφορες χώρες, στη δημιουργία θαλάσσιας δύναμης ασφαλείας από την πολιτεία Πούντλαντ και στα μέτρα που έλαβαν οι ναυτιλιακές εταιρείες.

Ωστόσο, δύο πλοία — το δεξαμενόπλοιο Honour 25 και το φορτηγό M/V Sward — εξετράπησαν από την πορεία τους τον περασμένο μήνα, στις 21 και 26 Απριλίου αντίστοιχα, στα ανοικτά της Σομαλίας. Αξιωματικοί ασφαλείας της Πούντλαντ ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Sward καταλήφθηκε από μέλη νέας οργάνωσης «τυχοδιωκτών κακοποιών».

Επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα

Η εκτροπή του Eureka σημειώνεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς το κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού του Χορμούζ, εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάζονται πλέον να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά εμπορευμάτων.