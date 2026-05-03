Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα «μελετήσει» νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μία ημέρα μετά την απόρριψη προηγούμενης ιρανικής προσφοράς και τις απειλές του να «κονιορτοποιήσει» τη χώρα.

Το αδιέξοδο παραμένει, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, έπειτα από περίπου σαράντα ημέρες αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων σε όλη την περιοχή.

Αξιωματικός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εκτίμησε ότι είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο μοναδικός μεταπολεμικός γύρος διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, στις 11 Απριλίου, απέβη άκαρπος. Τα χάσματα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν μεγάλα, από το στενό του Χορμούζ έως το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

«Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Ερωτηθείς στη Φλόριντα αν θα διατάξει νέους βομβαρδισμούς, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το πω αυτό. Αν οι Ιρανοί φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό (…) θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

Σχέδιο 14 σημείων

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω Πακιστάν στην Ουάσιγκτον ένα σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου μέσα σε 30 ημέρες.

Όπως μετέδωσε το Tasnim, το Ιράν ζητά την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από περιοχές κοντά στα σύνορά του, την άρση του αποκλεισμού των λιμανιών του, την αποδέσμευση παγωμένων πόρων και την κατάργηση των κυρώσεων. Επίσης, προβλέπει «μηχανισμό» για το στενό του Χορμούζ και την κήρυξη του «τέλους του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν έκανε αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αν και αυτό παραμένει κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου — κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει εδώ και δεκαετίες. Η ιρανική διπλωματία είχε ήδη αποστείλει νέο κείμενο στο Πακιστάν νωρίτερα την εβδομάδα, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η πρόταση δεν τον «ικανοποιεί». Αν και είχε απειλήσει να αφανίσει «τον πολιτισμό» του Ιράν, πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να μην «κονιορτοποιήσει μια για πάντα» την Ισλαμική Δημοκρατία, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου.

«Είναι πιθανή η επανέναρξη της σύρραξης ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν καμιά υπόσχεση ή συμφωνία», σχολίασε ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο FARS.

Αποκλεισμός και διεθνείς αντιδράσεις

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι «έτοιμη» για κάθε ενδεχόμενο, είτε επανέναρξη του πολέμου είτε διπλωματική λύση, επισημαίνοντας ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ».

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προθεσμία έως την Παρασκευή να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση του πολέμου, αλλά επέλεξε να ενημερώσει τους κοινοβουλευτικούς με επιστολή ότι οι εχθροπραξίες «τερματίστηκαν». Δημοκρατικοί βουλευτές, ωστόσο, επεσήμαναν πως η συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή δείχνει το αντίθετο.

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί, ακόμη και ρεπουμπλικανοί, επέκριναν την απόφαση του Πενταγώνου για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ο Τραμπ, απτόητος, απείλησε να αποσύρει «πολλούς περισσότερους», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ευρωπαϊκής υποστήριξης.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Η κατάσταση στο πεδίο

Παρά την κατάπαυση του πυρός, η σύγκρουση συνεχίζεται με άλλες μορφές. Η Ουάσιγκτον διατηρεί αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών πόρων.

Στον Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ANI. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές» και «κατέστρεψε 50 εγκαταστάσεις της Χεζμπολά».

Η καθημερινότητα στο Ιράν

Παρότι η ζωή πολλών Ιρανών έχει επιστρέψει σε κάποια ομαλότητα, η χώρα βιώνει βαθιά οικονομική κρίση, με εκρηκτικό πληθωρισμό και υψηλή ανεργία, αποτέλεσμα δεκαετιών διεθνών κυρώσεων.

Ο Αμίρ, 40 ετών, περιγράφει πως ξεκινά την ημέρα του «βλέποντας τις ειδήσεις και τις νέες εκτελέσεις». Το ιρανικό δικαστικό σύστημα ανακοίνωσε τον απαγχονισμό δύο ανδρών για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

«Ο κόσμος προσπαθεί ν’ αντέξει, αλλά βλέπουμε πως οδεύει να καταρρεύσει», είπε ο Αμίρ στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι παθαίνει «κρίσεις πανικού έξι φορές την ημέρα».