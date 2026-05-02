Με ψυχραιμία αλλά και κριτική διάθεση υποδέχθηκαν οι Γερμανοί πολιτικοί την ανακοίνωση του Πενταγώνου για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις επί γερμανικού εδάφους, προκαλώντας έντονο δημόσιο διάλογο για τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ο υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη «αναμενόμενη», υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής ‘Αμυνας της Bundestag Τόμας Ρέβενκαμπ έκανε λόγο για μια «κλήση αφύπνισης», συνιστώντας ωστόσο ψυχραιμία. Όπως δήλωσε στη Rheinische Post, η πιθανή αποχώρηση των στρατιωτών «δεν συνιστά λόγο πανικού».

Ο Ρέβενκαμπ επέκρινε την «ασυντόνιστη» προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ, επισημαίνοντας: «Μια εταιρική σχέση ασφαλείας δεν είναι εμπορική συμφωνία και το ΝΑΤΟ δεν είναι παζάρι. Επομένως, οι συνεχείς προκλήσεις του Αμερικανού προέδρου είναι απαράδεκτες».

Από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), ο ειδικός για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούργκεν Χαρτ απέδωσε τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ στα δυσμενή για εκείνον αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Όπως ανέφερε, «ο Τραμπ βλέπει ότι χάνει έδαφος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου», προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση είναι ανησυχητική καθώς «υπονομεύει την αξιοπιστία του αφηγήματος περί αποτροπής».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Σάρα Νανί ζήτησε «συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση», τονίζοντας την ανάγκη να καταδειχθεί «πού και πώς οι ΗΠΑ εξαρτώνται επίσης από την Ευρώπη». Παράλληλα, κατηγόρησε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι «αμφιταλαντεύεται μεταξύ εγγύτητας και απόστασης από τον πρόεδρο Τραμπ».

Από την πλευρά της Αριστεράς, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Σέρεν Πέλμαν δήλωσε στην Welt am Sonntag ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από γερμανικό έδαφος είναι ασυμβίβαστες με τη συνταγματική εντολή για ειρήνη», προσθέτοντας πως «κάθε στρατιώτης που εγκαταλείπει τη Γερμανία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα υπενθύμισε, σε συνέντευξή του στο ARD, ότι η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων αποτελεί πάγιο αίτημα του κόμματος. «Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να είναι οι ίδιες σε θέση να αμυνθούν και επομένως να εξοπλιστούν αναλόγως», σημείωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ειδικός σε θέματα αμυντικής πολιτικής της AfD Γιαν Νόλτε χαρακτήρισε την κίνηση «περισσότερο συμβολικό βήμα» που, όπως είπε, «δεν αλλάζει την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη».