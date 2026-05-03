Σοκ στη Χίοπροκαλεί νέο περιστατικόκακοποίησηςηλικιωμένης γυναίκας, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Θύμα είναι μια 82χρονη με άνοια, η οποία χρειαζόταν συνεχή φροντίδα και, σύμφωνα με καταγγελίες, υπέστη κακοποίηση από 67χρονη Βουλγάρα που είχε προσληφθεί για τη φύλαξή της.

Όπως ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης στην εφημερίδα «Πολίτης», η οικογένεια στηΧίοαναζητούσε άτομο για τη συνεχή επίβλεψη της μητέρας του, εξαιτίας της επιβαρυμένης υγείας της.

Μετά από συστάσεις, εντόπισαν τη 67χρονη γυναίκα, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα της 82χρονης μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κατάσταση της ηλικιωμένης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση.

Η 82χρονηκοιμόταν έως και 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους συγγενείς της, οι οποίοι αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Οι συγγενείς άρχισαν να υποψιάζονται ότι ίσως της χορηγούνταν φάρμακα χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή. Προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης,η κάμερα τοποθετήθηκε στις 30 Απριλίου, ημέρα που η 67χρονη είχε ρεπό. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, τη γυναίκανα χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο.

Άμεση παρέμβαση και σύλληψη

Μετά την προβολή του βίντεο, η οικογένεια ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης. Στη συνέχεια διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Η έκθεση του ιατροδικαστή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά,επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας την καταγγελία και το οπτικό υλικό που είχε καταγράψει η κάμερα.

Η γυναίκα από τη Βουλγαρία καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.