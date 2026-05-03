Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στηΓραμμή 2 του Μετρότης Αθήνας την Κυριακή 3 Μαΐου και τη Δευτέρα 4 Μαΐου, κατά τις νυχτερινές ώρες, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Ειδικότερα, στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο», οι σταθμοίΑττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιοθα κλείσουν στις 21:40, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι σταθμοίΟμόνοιακαιΑττικήθα παραμείνουν ανοιχτοί για τηΓραμμή 1 (ΗΣΑΠ), προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επιβάτες που κινούνται προς Πειραιά ή Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται μόνο στα τμήματαΑνθούπολη – ΣεπόλιακαιΣύνταγμα – Ελληνικό.

Τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο των σταθμών

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοίπριν από το προσωρινό κλείσιμο θα αναχωρήσουν ως εξής:

– Από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30

– Από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32

– Από Σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 21:33

– Από Μεταξουργείο προς Ελληνικό στις 21:34

– Από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 21:36

– Από Πανεπιστήμιο προς Ελληνικό στις 21:38

– Από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:41

– Από Πανεπιστήμιο προς Ανθούπολη στις 21:43

– Από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 21:44

– Από Μεταξουργείο προς Ανθούπολη στις 21:46

– Από Σταθμό Λαρίσης προς Ανθούπολη στις 21:47

– Από Αττική προς Ανθούπολη στις 21:49.

Εξυπηρέτηση επιβατών με προσωρινή λεωφορειακή γραμμή

Για την εξυπηρέτηση του κοινού στο τμήμαΣεπόλια – Σύνταγμα, θα λειτουργεί ηπροσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18με διαδρομή «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος». Η γραμμή δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική.

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:«Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση), «Πανεπιστήμιο» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ Σίνα και Κοραή), «Ομόνοια», «Στ. Μεταξουργείο», «Στ. Λαρίσης», «Κάδμου» και «Στ. Αγ. Αντώνιος».

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:«Στ. Αγ. Αντώνιος» (στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «Κάδμου», «Στ. Λαρίσης προς Σύνταγμα» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «Περοκέ», «Ομόνοια», «Πλατεία Κλαυθμώνος» και «Σύνταγμα».

Η ΣΤΑΣΥ καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τις μετακινήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις προσωρινές ρυθμίσεις.