Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες χθες Σάββατο σε υπαίθριο χώρο παλιάς βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα, στην Πάτρα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Λίγο μετά τις 20:00, εστάλη μήνυμα 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής. Το 112 κάνει λόγο «για επικίνδυνους καπνούς, ενώ προτρέπει τους κατοίκους να παραμείνουν εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν λόγο για μια μάχη η οποία θα κρατήσει για πολλές ώρες.