Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε υπαίθριο χώρο παλιάς βιομηχανικής εγκατάστασης, στην περιοχή Λεύκα, στην Πάτρα, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Καίγονται ελαστικά

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται στο πίσω τμήμα των εγκαταστάσεων ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες ή για εξάπλωση της φωτιάς.

Ήχησε το 112

Λίγο μετά τις 20:00, εστάλη μήνυμα 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Το 112 κάνει λόγο «για επικίνδυνους καπνούς, ενώ προτρέπει τους κατοίκους να παραμείνουν εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δύσκολη η κατάσβεση

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν λόγο για μια μάχη η οποία θα κρατήσει για πολλές ώρες αφού καίγονται μεγάλες ποσότητες ελαστικών που καθιστά δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.