Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη βορειοανατολική Βραζιλία τις τελευταίες 48 ώρες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων κατοίκων στις πολιτείες Περναμπούκο και Παραΐμπα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στο Περναμπούκο, οι έντονες καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Ρεσίφε, καθώς και σε κοντινές περιοχές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρεσίφε και δύο στη γειτονική Ολίντα, ενώ περίπου 1.500 κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Στην Παραΐμπα, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 1.800 εκτοπίστηκαν ή έμειναν άστεγοι, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο Υπουργείο Ενσωμάτωσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο περιλαμβάνουν το Κόντε, την πρωτεύουσα Ζοάο Πεσόα και την Καμπίνα Γκράντε.

«Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών εξέδωσε 22 ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου βροχοπτώσεων. Λόγω των επιπτώσεων στο Περναμπούκο και την Παραΐμπα και της πρόγνωσης καιρού για την περιοχή, το επιχειρησιακό επίπεδο αυξήθηκε στο μέγιστο επίπεδο συναγερμού», ανέφερε το υπουργείο.

Αν και η ένταση των φαινομένων έχει μειωθεί και η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε με ανάρτησή του στο X ότι επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές για να προσφέρει υποστήριξη. «Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση για να παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια», σημείωσε.