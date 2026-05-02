Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη των πυρηνικών και πυραυλικών της δυνατοτήτων, προχωρώντας σε νέες δοκιμές κεφαλών και επεκτείνοντας την παραγωγή σχάσιμου υλικού στη Γιονγκμπιόν, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης Ειρήνης, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Διαβάστε ακόμα: Τι μπλοκάρει τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή; Οι αναφορές για 11 τόνους ουρανίου και 100 πυρηνικά όπλα της Τεχεράνης

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία από τον Τζέιμς Μπερν, διευθύνοντα σύμβουλο του Open Source Centre, τα οποία δείχνουν ότι η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να καταστρατηγεί τις διεθνείς κυρώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που φέρονται να αποτυπώνουν πλοία να φορτώνουν απαγορευμένα φορτία στη χώρα.

Οι εικόνες, όπως σημειώθηκε, αποδεικνύουν «σαφές μοτίβο δραστηριότητας» που παραβιάζει τα ψηφίσματα 2371 (2017) και 2397 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο μοτίβο παραβίασης των κυρώσεων του ΟΗΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπερν.

Έκκληση για μείωση του πυρηνικού κινδύνου

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί η επείγουσα ανάγκη μείωσης του πυρηνικού κινδύνου, αποτροπής οποιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων και επίτευξης της πλήρους εξάλειψής τους», τόνισε η κ. ΝτιΚάρλο. Παράλληλα, κάλεσε τη Βόρεια Κορέα «να συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς της υποχρεώσεις» και επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα προς τη διεθνή κοινότητα να τηρεί τα σχετικά καθεστώτα κυρώσεων στις σχέσεις της με τη χώρα.

Δοκιμές και γεωπολιτικές εντάσεις

Όπως αναφέρθηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και στις αρχές του 2026, η Βόρεια Κορέα συνέχισε τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων μικρού βεληνεκούς, πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, στρατηγικών πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς και αντιπλοϊκών πυραύλων.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπογράμμισαν ότι οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT), ενώ παράλληλα αυξάνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο.

Αρκετοί εκπρόσωποι επεσήμαναν ότι η φερόμενη στρατιωτική συνεργασία της Πιονγκγιάνγκ με τη Ρωσία έχει εμβαθύνει τις γεωπολιτικές διαιρέσεις. Το βέτο της Μόσχας πριν από δύο χρόνια, που έληξε την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Επιτροπή Κυρώσεων 1718, θεωρήθηκε ότι αποδυνάμωσε την παρακολούθηση του καθεστώτος κυρώσεων.

Θέσεις ΗΠΑ, Κίνας και Ελλάδας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων και επαναφορά της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων. Αντίθετα, η Κίνα και η Ρωσία τάχθηκαν υπέρ της χαλάρωσης των περιορισμών και της ενίσχυσης του διαλόγου.

Η Ελλάδα, μέσω της τοποθέτησης της αντιπροσωπείας της, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Ιωάννης Σταματέκος, επανέλαβε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Απόφασης 1718 του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλων των μεταγενέστερων αποφάσεων.

Ο κ. Σταματέκος τόνισε επίσης ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο και την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα και επισήμανε τη στρατιωτική παρουσία της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.