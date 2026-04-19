Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας –, σύμφωνα με ανακοινώσεις των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι οι πύραυλοι κατέπεσαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές της Βόρειας Κορέας, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ, οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την περιοχή Σίνπο, στην ανατολική ακτή της χώρας, γύρω στις 06:10 τοπική ώρα (00:10 ώρα Ελλάδας). Οι νοτιοκορεατικές αρχές επισημαίνουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Πρόκειται για τις πρώτες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα μετά την 8η Απριλίου, όταν είχαν εκτοξευθεί δύο πύραυλοι από την περιοχή Γουονσάν προς ανατολάς, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

Ανησυχία για την πυρηνική δραστηριότητα

«Καθώς οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο Ιράν, η Βόρεια Κορέα βλέπει αυτήν περίοδο ως μια χρυσή ευκαιρία για να αναβαθμίσει την πυρηνική ισχύ και τις πυραυλικές ικανότητές της», δήλωσε ο καθηγητής Λιμ Έουλ-Τσουλ από το πανεπιστήμιο Κιουνγκνάμ στη Νότια Κορέα.

Την Τετάρτη, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την πρόοδο που σημειώνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκγιάνγκ, τονίζοντας ότι η κατάσταση απαιτεί συνεχή διεθνή παρακολούθηση.

Στα τέλη Μαρτίου, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είχε δηλώσει πως η πορεία για την καθιέρωση της χώρας του ως πυρηνικής δύναμης είναι «μη αναστρέψιμη». Είχε επίσης υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη μέσων πυρηνικής αποτροπής αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.