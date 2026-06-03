Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πυρά από περίπου 30 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο μιας «ιρανικής επίθεσης» που είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 13 εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ από τα ξημερώματα, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν πάνω από πολυάριθμες κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων».

Στην ίδια ανακοίνωση ο στρατός προσθέτει ότι: «οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν επίσης και επιτέθηκαν σε 17 εχθρικά drones», υπογραμμίζοντας πως οι επιχειρήσεις αναχαίτισης συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες.