Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε μια από τις πιο διακριτές και σεβαστές μορφές του ελληνικού θεάτρου. Με παρουσία επιβλητική και λόγο μετρημένο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα χωρίς ποτέ να επιδιώξει τον θόρυβο της δημοσιότητας.

Με συνέπεια και ήθος, διένυσε μια σπουδαία πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την ταφή του, σύμφωνα με την επιθυμία του. Γεννημένος στις 16 Ιανουαρίου 1932 στα Ταμπούρια του Πειραιά, έχασε τον πατέρα του στην Κατοχή και μαζί με τη μητέρα του μετακόμισαν σε χωριό κοντά στην Ολυμπία, αναζητώντας επιβίωση στη δύσκολη εκείνη περίοδο.

Στην Ολυμπία γνώρισε τη μαγεία του τόπου αλλά και τις πληγές της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου, εμπειρίες που τον σημάδεψαν βαθιά. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, αλλά ήταν«υποψιασμένος»και επηρεασμένος από τους αγώνες και τα ιδανικά της εποχής, έχοντας επίγνωση της βαριάς κληρονομιάς που άφησε ο διχασμός στη χώρα.

Από τον Κάρολο Κουν στη μεγάλη σκηνή

Τα πρώτα του βήματα έκανε δίπλα στον Κάρολο Κουν, συμμετέχοντας σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Ο ίδιος είχε περιγράψει τη γνωριμία τους λέγοντας: «Βγαίνοντας από το Εθνικό, όπου είδα τον “Θείο Βάνια” σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν, κόντεψαν να με πατήσουν τα αυτοκίνητα…». Ο Κουν τον ενθάρρυνε να διαβάσει Ντοστογιέφσκι και Στανισλάβσκι, υποδεικνύοντας του τον δρόμο της ουσιαστικής θεατρικής παιδείας.

Ακολούθησε συνεργασία με το θέατρο Μουσούρη και τον Δημήτρη Μυράτ, ενώ από το 1962 συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους, πλάι σε κορυφαίους πρωταγωνιστές. Από τον Σαίξπηρ και τον Μπρεχτ έως τον Τσέχωφ, ο Αντωνόπουλος αντιμετώπισε κάθε ρόλο με την ίδια σοβαρότητα και σεβασμό. Συνεργάστηκε με προσωπικότητες όπως ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, ο Μάνος Κατράκης, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, ο Βασίλης Γεωργιάδης και ο Ερρίκος Ανδρέου.

Η φιλοσοφία του θεάτρου

Ο ίδιος πίστευε βαθιά στη δύναμη του πάθους στην τέχνη. «Χωρίς τη λαγνεία δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης… Αυτή η προσέγγιση έχει λαγνεία», έλεγε χαρακτηριστικά. Και θυμόταν τα λόγια του Κουν:«Μη λέτε ότι με αυτόν δεν έχω καμία σχέση… Αν κάνετε κατάδυση μέσα σας, θα αναδυθείτε με στοιχεία που δεν ξέρατε ότι έχετε». Για τον Αντωνόπουλο, το θέατρο ήταν μια πράξη εσωτερικής αναζήτησης και δημιουργικής έντασης.

Κινηματογράφος και τηλεόραση

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ταινίες «Εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου. Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Φιλοποίμην Φίνος, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 30 ταινίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού σινεμά.

Η τηλεόραση τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο ευρύ κοινό. Το 1971 εμφανίστηκε στον «Άγνωστο Πόλεμο» του Νίκου Φώσκολου, μετά από πρόταση του Κώστα Κουτσομύτη. Ακολούθησαν σειρές όπως «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια-Οικογένεια», «Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα νυφικού». Η τελευταία του τηλεοπτική παρουσία ήταν στα «Παιδιά της Νιόβης» το 2004.

Ο δάσκαλος και ο άνθρωπος

Πέρα από ηθοποιός, υπήρξε και δάσκαλος υποκριτικής, μεταδίδοντας στους νεότερους την πεποίθησή του ότι η σκηνή απαιτεί αλήθεια πάνω απ’ όλα. Ξεχωριστή στιγμή της ώριμης πορείας του ήταν η ερμηνεία του στον ρόλο του Καρλ Μαρξ, στο έργο «Ο Μαρξ στο Σόχο» το 2007 — μια λιτή και στοχαστική εμφάνιση, που ταίριαζε απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία του.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό. Παρότι γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση, παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος του θεάτρου. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 1969 τη Νινέττα Αντωνοπούλου, με κουμπάρους την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Είχε δηλώσει πως το μόνο που μετάνιωσε ήταν ότι δεν απέκτησε ποτέ παιδί.