Η Πορτογαλία βιώνει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, μια νέα γενική απεργία, με τα συνδικάτα να αντιδρούν σθεναρά στις εργασιακές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Η απεργία έχει προκαλέσει ευρύτατες αναταράξεις: εκατοντάδες πτήσεις ματαιώθηκαν, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ νοσοκομεία ανέστειλαν χειρουργεία και ραντεβού.

Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten sorgt ein Ausstand für Ausnahmezustände in Portugal. Der Verkehr ist betroffen, aber auch Schulen und Krankenhäuser. Grund ist ein Arbeitsgesetz der Mitte-Rechts-Regierung. https://t.co/1Yk6Sayp1O — DER SPIEGEL (@derspiegel) June 3, 2026

Η πολιτική ηγεσία επιδιώκει να ψηφίσει νομοσχέδιο που τροποποιεί πάνω από 100 άρθρα του εργατικού κώδικα. Ο επικεφαλής του συνδικάτου CGTP, Τιάγκο Ολιβέιρα, καταγγέλλει ότι η μεταρρύθμιση θα χειροτερέψει τις συνθήκες των εργαζομένων: θα παγιώσει την επισφαλή εργασία, θα καταργήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για το ωράριο, θα διευκολύνει τις απολύσεις και θα περιορίσει το δικαίωμα στην απεργία και την προστασία της γονεϊκότητας.

Οι μεταφορές έχουν πληγεί βαριά: η σιδηροδρομική εταιρεία CP ακύρωσε πολλά δρομολόγια, ενώ η εθνική αεροπορική TAP θα εκτελέσει μόλις 79 από τις 300 προγραμματισμένες πτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη γενική απεργία είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2025. Η πρώτη μετά τις κινητοποιήσεις του 2013 για τα μνημονιακά μέτρα.