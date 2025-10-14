Γενική απεργία παραλύει σήμερα το Βέλγιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως στις Βρυξέλλες. Η κινητοποίηση έχει ως αιτία τις κυβερνητικές προτάσεις για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και της αγοράς εργασίας.

Η σημερινή απεργία αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά διαμαρτυριών που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος. Τα συνδικάτα αντιδρούν στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι θα πλήξουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των μελλοντικών συνταξιούχων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Διεθνούς Αεροδρομίου των Βρυξελλών, όλες οι πτήσεις αναχώρησης και περίπου οι μισές αφίξεις ακυρώθηκαν, καθώς το προσωπικό ασφαλείας που διενεργεί τους ελέγχους αποσκευών συμμετέχει στην απεργία. Παράλληλα, στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Σαρλερουά, ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις, όπως ανακοίνωσε ο ιστότοπος του αεροδρομίου.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord των Βρυξελλών για να συμμετάσχουν σε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης. Η εταιρεία διαχείρισης των δημόσιων μεταφορών STIB ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι το μεγαλύτερο μέρος των δρομολογίων μετρό, λεωφορείων και τραμ έχει διακοπεί.

Η αστυνομία έκανε λόγο για επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία λόγω εστιών φωτιάς σε κεντρικές λεωφόρους, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν αρκετές συλλήψεις διαδηλωτών.

Αντίδραση των συνδικάτων και κυβερνητική στάση

Οι απεργοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των κυριότερων συνδικάτων της χώρας, με τη στήριξη οργανώσεων όπως η Greenpeace και η Oxfam. Εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους προς τον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βεβέρ, ο οποίος έχει ανακοινώσει μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση των δημοσίων δαπανών.

«Αυτό που πραγματικά μας κινητοποιεί είναι οι συντάξεις», δήλωσε ο Τιερί Μπόντσον, επικεφαλής του συνδικάτου FGTB, στον ραδιοφωνικό σταθμό RTBF. Όπως τόνισε, η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση θα μειώσει τα εισοδήματα των μελλοντικών συνταξιούχων και θα δημιουργήσει αβεβαιότητα, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των κρατικών συντάξεων.

Η FGTB αριθμεί περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο μέλη, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Ο Ντε Βεβέρ, προερχόμενος από τη Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA), ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Φεβρουάριο, ηγούμενος ενός δεξιού συνασπισμού. Έχει δεσμευτεί να μειώσει τα ελλείμματα χωρίς αύξηση φόρων, ωστόσο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ολοκλήρωση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.