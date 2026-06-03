Νέα στεγαστικά δάνεια λανσάρουν σταδιακά οι τράπεζες, καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ». Υπενθυμίζεται ότι οι υπαγωγές στο πρόγραμμα έχουν ολοκληρωθεί, με περίπου δάνεια περίπου 300 εκατ. ευρώ να μένουν εκτός, ενώ οι δανειακές συμβάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Την πλεονάζουσα ζήτηση για το πρόγραμμα επιθυμούν να εκμεταλλευτούν οι τράπεζες, με την CrediaBank να μπαίνει δυναμικά στη μάχη για την διεκδίκηση της πιστωτικής επέκτασης στα στεγαστικά δάνεια.
Η τράπεζα λάνσαρε το νέο προϊόν CrediaBank First Home, που προσφέρει σταθερό χαμηλό επιτόκιο για τα πρώτα δύο χρόνια του δανείου, το οποίο ξεκινάει από 2,15%, πριν «γυρίσει» σε κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3 μηνών και περιθώριο από 1,60% για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασης.
Το δάνειο είναι στα «μέτρα» του «Σπίτι Μου ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου, με μέγιστο ποσό δανείου στα 350.000 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής έως 40 έτη. Ειδικές εκπτώσεις στο επιτόκιο προβλέπονται για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τους αγοραστές ακινήτων υψηλής ενεργειακής κατηγορίας (Α ή Β), ενώ για όσες αιτήσεις κατατεθούν έως τα τέλη Ιουνίου δεν υπάρχουν έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου.
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