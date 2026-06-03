CrediaBank: Νέο στεγαστικό δάνειο στα μέτρα του «Σπίτι Μου ΙΙ»
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Είτε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί είτε όχι, ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει χαμηλότερη ανάπτυξη και περισσότερο πληθωρισμό στον κόσμο κατά το 2026, εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων που επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μείωσε την παγκόσμια πρόβλεψή του ανακοινώνοντας δύο σενάρια, ανάλογα με […]
Η θεαματική άνοδος του ιδρυτή της Oracle, το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, οι συμμαχίες με τους γίγαντες της τεχνολογίας και η αυτοκρατορία που δημιούργησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, η ενεργειακή αβεβαιότητα και οι φόβοι για ύφεση αναγκάζουν τον ΟΟΣΑ να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη – Σημαντικές επιπτώσεις για Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες οικονομίες
Το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα είναι από τα πιο προηγμένα της HEINEKEN στην Ευρώπη, με επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ σε ενέργεια, ανακύκλωση και βιωσιμότητα. Παράγει 300 εκατ. λίτρα μπύρας το χρόνο.