Είτε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί είτε όχι, ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει χαμηλότερη ανάπτυξη και περισσότερο πληθωρισμό στον κόσμο κατά το 2026, εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων που επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μείωσε την παγκόσμια πρόβλεψή του ανακοινώνοντας δύο σενάρια, ανάλογα με […]