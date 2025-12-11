Δεκέμβριος. Μαζί με τις γιορτινές λίστες σκέφτεσαι πως ήρθε η στιγμή να χτίσεις το μέλλον σου πιο σταθερά, βάζοντας κάθε μήνα κάτι στην άκρη –γιατί για πόσο ακόμη θα περιμένεις πώς και πώς την επόμενη μισθοδοσία;– ή ακόμη και επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία έχεις ακούσει τόσα πολλά. Ή μήπως να κάνεις και τα δύο;

Αναρωτιέσαι αν θα μπορούσες να επενδύεις κάθε μήνα, να αποταμιεύεις με τον ρυθμό σου, να διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου με τον δικό σου τρόπο. Σε αυτήν την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το ευέλικτο πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου FutureCapital, από την CrediaBank σε συνεργασία με την ERGO Ασφαλιστική. Το πρόγραμμα, που συνδυάζει αποταμίευση και επένδυση, σου δίνει τη δυνατότητα να χτίζεις το κεφάλαιό σου σταδιακά για σένα ή την οικογένειά σου, προσφέροντας:

Ελευθερία επιλογής κατανομής . Μοιράζεις το μηνιαίο ασφάλιστρο ανάμεσα σε αποταμίευση και επένδυση, σε ποσοστά από 10% έως 90% και αντίστροφα. Ένα μέρος κατευθύνεται στην αποταμίευση, με εγγυημένο επιτόκιο ανά έτος που μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και το υπόλοιπο επενδύεται σε επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια.

. Μοιράζεις το μηνιαίο ασφάλιστρο ανάμεσα σε αποταμίευση και επένδυση, σε ποσοστά από 10% έως 90% και αντίστροφα. Ένα μέρος κατευθύνεται στην αποταμίευση, με εγγυημένο επιτόκιο ανά έτος που μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και το υπόλοιπο επενδύεται σε επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια. Ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες σου . Έχεις δυνατότητα να αλλάζεις το πώς κατανέμεις το κεφάλαιό σου, με αύξηση ή μείωση του ποσοστού της επένδυσης ή της αποταμίευσης, ώστε να ταιριάζει στην καθημερινότητά σου.

. Έχεις δυνατότητα να αλλάζεις το πώς κατανέμεις το κεφάλαιό σου, με αύξηση ή μείωση του ποσοστού της επένδυσης ή της αποταμίευσης, ώστε να ταιριάζει στην καθημερινότητά σου. Ενίσχυση του κεφαλαίου σου. Απέκτησες επιπλέον εισόδημα ή πήρες μπόνους στη δουλειά; Μπορείς να κάνεις έκτακτη καταβολή και να αυξήσεις το ποσό που θα έχεις συγκεντρώσει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου σου.

Με διάρκεια από 10 έως 40 έτη, το FutureCapital της CrediaBank σε ακολουθεί σε κάθε φάση της ζωής σου. Έτσι έχεις ένα πρακτικό εργαλείο που σε βοηθά να οργανώσεις από σήμερα τους στόχους του αύριο.

Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο κοντινότερό σου κατάστημα CrediaBank ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, στο 210 3669000 ή δηλώνοντας ενδιαφέρον εδώ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.