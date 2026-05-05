Το εξαιρετικά επιτυχημένο Near & Far Kastellorizo International Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το Καστελλόριζο σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών.

Πρόκειται για ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού, που γεφυρώνει το «Κοντά» με το «Μακριά», την Ελλάδα με τη διασπορά, το τοπικό με το διεθνές, την τέχνη με την κοινότητα. Η έμπνευση του Περικλή Κανάρη, ενός καλλιτέχνη με πολυετή καριέρα στη Νέα Υόρκη και διεθνή αναγνώριση, έγινε πραγματικότητα λόγω της επιμονής στο όραμά του να δώσει βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν ανά τον κόσμο.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση το 2025, η οποία, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές του νησιού, σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης σε πολιτιστικό γεγονός στην ιστορία του Καστελλόριζου, το Near & Far Kastellorizo International Festival επιστρέφει ενισχυμένο, με σαφή ταυτότητα και ακόμη πιο διευρυμένο πρόγραμμα.

Η περσινή διοργάνωση ξεχώρισε για την κορυφαία ποιότητα των συμμετεχόντων, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και, κυρίως, για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού – μια παρακαταθήκη που συνεχίζεται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της «Φωνής της Ελλάδας» (ΕΡΤ) άνοιξε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση.

Το 2026, το Near & Far Kastellorizo International Festival στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και, φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελλόριζου σε πραγματικό χρόνο σε κοινό σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την Ομογένεια και το διεθνές κοινό.

Ένα φεστιβάλ που ενώνει

Το Near & Far Kastellorizo International Festival αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα συνάντησης, όπου η τέχνη γίνεται αφορμή για σύνδεση: ανθρώπων, τόπων, γενεών. Ένας χώρος όπου το Καστελλόριζο δεν βρίσκεται στην άκρη, αλλά στο κέντρο ενός παγκόσμιου πολιτιστικού διαλόγου.

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τη διασπορά, και με ενεργό ρόλο της τοπικής κοινότητας, το Near & Far Kastellorizo International Festival συνεχίζει να χτίζει μια νέα πολιτιστική παράδοση – ζωντανή, συμμετοχική και εξωστρεφή.

Το Φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Manolia Arts ΑΜΚΕ και του Δήμου Μεγίστης και τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.