Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία αναζητά σταθερά «γέφυρες» που συνδέουν την τοπική παραγωγή με τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία που δεν μένει εντός συνόρων αλλά επιστρέφει στην κοινωνία. Η έννοια της εξωστρέφειας δεν αφορά πλέον μόνο μεγάλες βιομηχανίες ή θεσμικούς φορείς, αλλά και δίκτυα που καταφέρνουν να ενσωματώσουν την ελληνική παραγωγή σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικοσύστημα.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η σχέση ανάμεσα στην εντοπιότητα και τη διεθνή απήχηση αποκτά νέο νόημα, αφού το ελληνικό προϊόν δεν λειτουργεί απλώς ως καταναλωτικό αγαθό, αλλά ως φορέας ταυτότητας, ποιότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στη διασταύρωση παραγωγής, αγοράς και εξαγωγικής δυναμικής διαμορφώνεται έτσι ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με ουσιαστικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Lidl Ελλάς έχει καταφέρει μέσα σε 26 χρόνια να μετεξελιχθεί σε στρατηγικό εταίρο του πρωτογενούς τομέα, λειτουργώντας ως ένας από τους πιο ισχυρούς δίαυλους σύνδεσης της εγχώριας παραγωγής με τις διεθνείς αγορές και μετατρέποντας την ελληνικότητα σε εξαγώγιμη αξία. Το 2025, η αξία των ελληνικών προϊόντων που διοχέτευσε στο διεθνές δίκτυο της Lidl άγγιξε τα 600 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας πως η εντοπιότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα κορυφαίας ποιότητας και παγκοσμίως ανταγωνιστική. Βέβαια, ο ρόλος της αυτός δεν περιορίζεται στη διακίνηση προϊόντων, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση προτύπων ποιότητας και εμπιστοσύνης που ενισχύουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.

«Από το χωράφι μέχρι το ράφι» για μία ανθεκτική αγροδιατροφική αλυσίδα

Η στρατηγική της Lidl Ελλάς δεν εξαντλείται στη λογική της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά εδράζεται σε μία βαθύτερη φιλοσοφία που συνοψίζεται στο μοντέλο «από το χωράφι μέχρι το ράφι». Πρόκειται για μία προσέγγιση που ενισχύει την άμεση σύνδεση με την ελληνική παραγωγή, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα εκατοντάδων παραγωγών σε όλη τη χώρα και δημιουργώντας σταθερές προοπτικές ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία δεν λειτουργεί απλώς ως λιανέμπορος, αλλά ως ένας θεσμικός δρων που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου. Έτσι, η έννοια της «ελληνικότητας» παύει να είναι απλώς επικοινωνιακό αφήγημα και μετατρέπεται σε πρακτική που διαπερνά κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και σε μετρήσιμα δεδομένα, τα οποία επιβεβαιώνουν τον ρόλο της εγχώριας παραγωγής στο συνολικό αποτύπωμα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το 67% του συνολικού τζίρου προέρχεται από προϊόντα που παράγουν περισσότεροι από 400 Έλληνες προμηθευτές, στοιχείο που αναδεικνύει τη βαθιά διασύνδεση με την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, σε βασικές κατηγορίες προϊόντων καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ελληνικής προέλευσης: τα αυγά είναι 100% ελληνικά, το νωπό κρέας καλύπτεται σε ποσοστό 98% από εγχώρια παραγωγή, ενώ στη μαναβική το 88% του τζίρου προέρχεται από Έλληνες παραγωγούς. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μία δομική σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην παραγωγή και τη λιανική αγορά, που λειτουργεί ως βάση για τη συνολική ανθεκτικότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Το παγκόσμιο αποτύπωμα των ελληνικών προϊόντων εκτός συνόρων

Η δυναμική αυτή, ωστόσο, δεν εξαντλείται στην εγχώρια αγορά. Αντίθετα, αποκτά πλήρες νόημα μέσα από τη διεθνή της προέκταση. Το εκτεταμένο δίκτυο της Lidl Ελλάς λειτουργεί ως σταθερός δίαυλος εξαγωγών, μέσω του οποίου τα ελληνικά προϊόντα τοποθετούνται σε 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αγορών υψηλών απαιτήσεων όπως οι ΗΠΑ.

Το μέγεθος αυτής της δραστηριότητας είναι ενδεικτικό: μόνο το 2024, η αξία των ελληνικών προϊόντων που διοχετεύθηκαν στο διεθνές δίκτυο της Lidl ξεπέρασε τα 527,6 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τους βασικούς μοχλούς εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική σε επιμέρους κατηγορίες. Στα φρούτα και λαχανικά, με τζίρο που φτάνει τα 186 εκατ. ευρώ, η Lidl λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς δίαυλους της χώρας. Παράλληλα, προϊόντα όπως η σειρά Eridanous, από ελαιόλαδο και ελιές έως παραδοσιακά προϊόντα, λειτουργούν ως πρεσβευτές της ελληνικής γεύσης στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, νέες premium κατηγορίες όπως η ελληνική τσιπούρα και ο καφές ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία της ελληνικής παραγωγής σε απαιτητικά καταναλωτικά κοινά, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα και η αυθεντικότητα μπορούν να μετατραπούν σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πέρα από τα σύνορα.

Σε μία περίοδο όπου η ελληνική οικονομία αναζητά μοντέλα ανάπτυξης με διάρκεια, η σύνδεση της παραγωγής με τη διεθνή αγορά δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Η περίπτωση της Lidl Ελλάς δείχνει πώς η εξωστρέφεια μπορεί να αποκτήσει περιεχόμενο, όταν βασίζεται σε πραγματικές συνεργασίες, μετρήσιμα αποτελέσματα και σταθερή επένδυση στην ποιότητα. Πέρα από τα μεγέθη, αυτό που αναδεικνύεται είναι μία διαφορετική προσέγγιση, όπου η ελληνικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως αφήγημα, αλλά ως εργαλείο ανάπτυξης με διεθνή προοπτική. Και σε αυτή τη βάση, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά και τη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού μέλλοντος για τη χώρα.