H πρόσβαση σε ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελεί το «κλειδί» για τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της στην ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, προσφέρει σήμερα μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών αναγκών, από τους μεγάλους ομίλους με διεθνή παρουσία (Corporate & Investment Banking) έως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Business Banking).

Corporate & Investment Banking: Εξειδικευμένες λύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις

Το Corporate & Investment Banking της Εθνικής Τράπεζας εξυπηρετεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και κοινοπραξίες επιχειρήσεων, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €5 εκατ. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, με ευρεία παλέτα χρηματοδοτικών εργαλείων και πρόσθετων υπηρεσιών, που ικανοποιούν το σύνολο των χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης:

Όλα τα είδη εταιρικής τραπεζικής χρηματοδότησης για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό.

ή/και Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής (ομολογιακές εκδόσεις, εισαγωγές στο Χρηματιστήριο, εξαγορές-συγχωνεύσεις, συμβουλευτική κ.ά.).

Στο πλευρό των εταιρικών πελατών βρίσκονται οι Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι (RMs) που συνδυάζουν τη βαθιά γνώση των κλάδων, την εμπειρία και την τεχνογνωσία, με την υψηλού επιπέδου υποστήριξη και συμβουλευτική. Η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση ενισχύεται περαιτέρω με τους Corporate Transaction Banking Officers για μη χρηματοδοτικές λύσεις και τους CSU Managers που εξυπηρετούν τους εταιρικούς πελάτες στα Επιχειρηματικά Καταστήματα.

Business Banking: Ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξή τους μέσω του Business Banking, ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υπηρεσιών που καλύπτει συνολικά τις ανάγκες τους. Μέσα από ένα συμβουλευτικό και εξωστρεφές μοντέλο εξυπηρέτησης με επίκεντρο την επιχείρηση, η Τράπεζα συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη εξέλιξή τους, υποστηρίζοντας την προσαρμογή τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και στις νέες προκλήσεις της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Επαγγελματικός Σύμβουλος Business Banking λειτουργεί ως «πυξίδα», μεταφράζοντας τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος σε βήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ουσιαστική κατανόηση των αναγκών των επιχειρήσεων, συμβάλλει στη διαμόρφωση εξατομικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων.

Το Business Banking της Εθνικής λειτουργεί ως μία σταθερή δύναμη στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία χρηματοδότησης:

E νίσχυση ρευστότητας : δυνατότητα χορήγησης Ορίων ή/και Εφάπαξ Κεφαλαίων Κίνησης, Επιχειρηματικών Overdraft καθώς και εξειδικευμένων λύσεων χρηματοδότησης προσαρμοσμένων στο συναλλακτικό κύκλωμα των επιχειρήσεων όπως POS Financing, Προεξόφληση Επιταγών κ.ά.

Γιατί να επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα

Η επιλογή χρηματοδοτικού εταίρου βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης και την τεχνογνωσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα παρέχει:

Εξειδικευμένη υποστήριξη : κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της RM που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της.

: κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της RM που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της. Ευελιξία : δυνατότητα προσφοράς λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης.

: δυνατότητα προσφοράς λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Ολιστική προσέγγιση: συνδυασμός χρηματοδοτήσεων με ασφαλιστικά προϊόντα και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας περνά μέσα από τον εκσυγχρονισμό και τις επενδύσεις. Σε αυτή τη διαδρομή, η Εθνική Τράπεζα παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε επιχειρηματία που οραματίζεται το επόμενο βήμα του.