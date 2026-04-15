Με τα νέα της ρολόγια, η Rolex γιορτάζει έναν αιώνα επιτευγμάτων στην παγκόσμια ωρολογοποιία. Η ιστορία της ξεκίνησε το 1926 με το Oyster, το πρώτο στεγανό ρολόι χειρός στον κόσμο, μια καινοτομία με όραμα, που σηματοδότησε την εξέλιξη της ωρολογοποιίας. Mε κίνητρο τη συνεχή επιδίωξη της βελτίωσης και με τεχνογνωσία που αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου in-house, η Rolex συνεχίζει, 100 χρόνια μετά, να διευρύνει τα όρια του εφικτού, ανοίγοντας νέους ορίζοντες δυνατοτήτων.

OYSTER PERPETUAL 41

To νέο Oyster Perpetual 41 αποτελεί φόρο τιμής στα 100 χρόνια επιτευγμάτων στην ωρολογοποιία. Είναι ο εορτασμός της γέννησης του Oyster, και αποδίδοντας φόρο τιμής στην ίδια την ουσία του χρόνου, συνεχίζει να αντηχεί την κληρονομιά της καταγωγής του. Διατίθεται σε μια σύγχρονη έκδοση που συνδυάζει ανθεκτικότητα, απλότητα και κομψότητα – την πεμπτουσία της Rolex. Διαθέτει κάσα διαμέτρου 41mm από ατσάλι Oystersteel και κίτρινο χρυσό 18κ, καντράν από σχιστόλιθο με χαραγμένη την ένδειξη «100 years» στο κάτω μέρος. Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με τον προηγμένο αυτόματο μηχανισμό 3230, προσφέροντας αυτονομία 70 ωρών.

OYSTER PERPETUAL 36

Το Oyster Perpetual 36 αποκαλύπτεται μέσα από μια έκρηξη χρωμάτων, αριστοτεχνική δεξιοτεχνία και μια παράδοση σε πλήρη άνθηση. Διαθέτοντας κάσα Oystersteel 36 mm και πολύχρωμο καντράν από λάκα, όπου το όνομα Rolex αναδύεται μέσα από μια παλέτα δέκα χρωμάτων, το μοντέλο ξεχωρίζει για τη ζωντάνια και την εκφραστικότητά του. Η λαμπρότητα του καντράν αποτίνει φόρο τιμής στην εφευρετικότητα και τη διακοσμητική τεχνογνωσία της Rolex.

OYSTER PERPETUAL 28 – OYSTER PERPETUAL 34

Τα νέα μοντέλα παρουσιάζονται με κάσα από χρυσό 18κ, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κομψότητα του πολύτιμου μετάλλου, και συνδυάζονται με μπρασελέ που ενώνει αρμονικά αισθητική, λειτουργικότητα και τεχνογνωσία.

Το Oyster Perpetual 28 διαθέτει κάσα από κίτρινο χρυσό 18κ, διαμέτρου 28 mm, και καντράν από πράσινη λάκα, ενώ το Oyster Perpetual 34 ξεχωρίζει με κάσα από χρυσό Everose 18κ, διαμέτρου 34 mm, και καντράν από μπλε λάκα. Για πρώτη φορά, οι ενδείξεις των ωρών 3, 6 και 9 κατασκευάζονται από φυσικό πέτρωμα, προσδίδοντας μια ξεχωριστή διάσταση υλικού και υφής.

DATEJUST 41

Το νέο μοντέλο παρουσιάζεται με κάσα διαμέτρου 41 mm από ατσάλι Oystersteel και λευκό χρυσό 18κ, με ντεγκραντέ καντράν από πράσινη λάκα — το εμβληματικό χρώμα της Rolex. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μάρκας, όπως τη ραβδωτή στεφάνη, τον πολύτιμο λευκό χρυσό και το ανθεκτικό ατσάλι, στοιχεία που συνδυάζονται αρμονικά σε αυτή τη νέα έκδοση.

YACHT-MASTER II

Ο χρονογράφος regatta της Rolex επιστρέφει θριαμβευτικά με ένα νέας γενιάς μοντέλο. Κομψός, σύγχρονος και εξαιρετικά λειτουργικός, ξεχωρίζει για την απλότητα στη χρήση και τη βελτιωμένη ευκρίνειά του.

Η λειτουργία αντίστροφης μέτρησης έχει επανασχεδιαστεί, ενσωματώνοντας μηχανική μνήμη και δυνατότητα συγχρονισμού εν πλω, προσφέροντας στους ιστιοπλόους ακριβή και αποτελεσματική χρονομέτρηση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε μια regatta, η διαχείριση του χρόνου πριν από την εκκίνηση είναι καθοριστικής σημασίας.

Ο προηγμένος αυτόματος μηχανισμός 4162 διαθέτει διπλή λειτουργία προγραμματισμού, επιτρέποντας τόσο τον καθορισμό της έναρξης όσο και την ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου. Η ευκρίνεια ενισχύεται περαιτέρω από τους μεγάλους ωροδείκτες στο καντράν, ενώ η διαβαθμισμένη περιστρεφόμενη στεφάνη διευκολύνει την άμεση ανάγνωση των χρονικών διαστημάτων. Το μοντέλο διατίθεται με κάσα διαμέτρου 44 mm, είτε από ατσάλι Oystersteel είτε από jubilee χρυσό 18κ.

DAY-DATE 40

Το νέο Day-Date 40 παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε χρυσό 18κ jubilee ένα νέο κράμα που ακτινοβολεί σε τόνους απαλού κίτρινου, ζεστού γκρι και διακριτικού ροζ. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τη Rolex, το κράμα αυτό αποτελεί απόδειξη της προηγμένης τεχνογνωσίας της στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων.

Το κύρος του εμβληματικού μοντέλου ενισχύεται περαιτέρω από το καντράν από αβεντουρίνη — ένα φυσικό πέτρωμα χαλαζία — που εναρμονίζεται ιδανικά με την κάσα και το μπρασελέ. Το ρολόι εξοπλίζεται με τον αυτόματο μηχανισμό 3255, προσφέροντας αυτονομία έως 70 ώρες.

COSMOGRAPH DAYTONA

Η Rolex παρουσιάζει μια νέα έκδοση του εμβληματικού χρονογράφου της, με κάσα διαμέτρου 40 mm από ατσάλι Oystersteel και πλατίνα. Το μοντέλο συνδυάζει τη φωτεινότητα του λευκού σμάλτου στο καντράν με το μεταλλικό εφέ σε ανθρακί απόχρωση της κεραμικής στεφάνης.

Στην ταχυμετρική κλίμακα της νέας στεφάνης, οι αριθμοί αποδίδονται οριζόντια, αντλώντας έμπνευση από το πρώτο Cosmograph Daytona. Το ρολόι εξοπλίζεται με τον αυτόματο μηχανισμό χρονογράφου 4131, προσφέροντας αυτονομία έως 72 ώρες.

Ανακαλύψτε την συλλογή στο www.rolex.com