Ενα στοιχείο που εντυπωσιάζει και τρομάζει την Αρσεναλ είναι η δεινότητα της Μάντσεστερ Σίτι να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή της όταν εισέρχεται στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Οι Πολίτες μοιάζουν σχεδόν ανίκητοι, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ένα σερί 19 αγώνων με μόλις μία ήττα, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στις προηγούμενες σεζόν.

Οταν ρωτήθηκε σχετικά ο Γκουαρντιόλα είχε πει πως «για όλα φταίει ο ήλιος».

Για να εξηγήσει στη συνέχεια πως ο καλός καιρός βοηθά την ομάδα του να ανέβει επίπεδο. «Στο Μάντσεστερ δεν υπάρχει ποτέ ήλιος. Αν υπήρχε από τον Νοέμβριο τότε θα ήμασταν πρωταθλητές τον Ιανουάριο».

Τον περασμένο μήνα η Σίτι νίκησε την Αρσεναλ στον τελικό του Λιγκ Καπ αλλά ο Γκουαρντιόλα επιμένει πως δεν έχει καμία σημασία εκείνο το αποτέλεσμα. Δεν έκρυψε όμως την ενόχλησή του που πριν από τον τελικό κανείς δεν θα στοιχημάτιζε πως η ομάδα του θα νικούσε.

Οι αναλυτές θεωρούν πως ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Αρσεναλ είναι ο ίδιος ο εαυτός της λόγω του άγχους και της πίεσης που νιώθουν οι παίκτες της, σε αντίθεση με τη Σίτι που παίζει πιο ελεύθερα.

Ο Τιερί Ανρί στέλνει μήνυμα στον Αρτέτα να επιδείξει τη «φωτιά» που κρύβει μέσα του την οποία επικαλέστηκε πριν από το ματς με τη Σπόρτινγκ αλλά κανείς δεν είδε, στο παιχνίδι με τη Σίτι.

«Αυτή είναι η στιγμή του Αρτέτα να κατακτήσει τον τίτλο, όχι να επιβάλει σιωπητήριο στις κριτικές. Η απόδοση που είχε η Αρσεναλ εναντίον της Σπόρτινγκ δεν θα είναι αρκετή για το παιχνίδι με τη Σίτι.

Είναι τέρατα νοοτροπίας και θα την τιμωρήσουν. Αρτέτα φέρε την Πρέμιερ Λιγκ», ήταν το μήνυμα του θρύλου της Αρσεναλ.