Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Κεφαλονιάς απολογούνται σήμερα το πρωί (17/4) οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφηση και εξονυχιστική εξερεύνηση του σημείου όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό για εργαστηριακή ανάλυση.

Η εξόδιος ακολουθία για την 19χρονη Μυρτώ θα τελεστεί σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

Τσούκαλης: Οι διωκτικές αρχές διαθέτουν πλέον κρίσιμα εργαλεία

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για μια υπόθεση που προκαλεί οργή, τονίζοντας ότι οι διωκτικές αρχές διαθέτουν πλέον κρίσιμα εργαλεία, όπως καταθέσεις, άρση τηλεφωνικού απορρήτου και μαρτυρίες που θα συμβάλουν στη διαλεύκανση.

Όπως επισημαίνει, το βασικό ζήτημα είναι η στάση των κατηγορουμένων απέναντι σε μια κοπέλα που βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Είχαν στα χέρια τους μια νέα κοπέλα και το πρώτο που τους ενδιέφερε ήταν να καλύψουν τα νώτα τους», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο θα μπορούσε να είχε αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η έρευνα θα φωτίσει πλήρως τον ρόλο του καθενός, μέσα από τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις ανακρίσεις και τα ψηφιακά δεδομένα.

«Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο»

Μιλώντας στο MEGA ο πατέρας της 19χρονης, ανέφερε πως πρόκειται για την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του, ενώ έκανε λόγο για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

«Πραγματικά, είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω».

«Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ και του είπα “παιδί μου, αφού σου είπα πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα παρουσιαστούν οι διαβόλοι, θα μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε…”, δηλαδή τα χα πει, λες και ήμουν προφήτης», είπε και συνέχισε:

«Το μπλέξανε το παιδί μου, γιατί ήξερα τον χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα κύκλωμα. Έχουνε σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί μου, να την μπλέξουν σε μια τέτοια περιπέτεια».

«Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Γλιτώστε με, να μην λοιδορούν το παιδί μου. Σήμερα έχω και το γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο. Με μπέρδεψες παιδί μου’».

Ο πατέρας της 19χρονης σημείωσε πως η κόρη του χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών και ότι την παγίδευσαν.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι κατηγορούμενοι έριξαν κάτι στο ποτό της κόρης του, γεγονός που οδήγησε στους σπασμούς και την απώλεια της ζωής της.

Τα βίντεο ντοκουμέντα

Βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή που ένας 26χρονος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, μεταφέρει τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της έξω από ξενοδοχείο, πριν την αφήσει στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Σε άλλα πλάνα φαίνεται η 19χρονη να εισέρχεται νωρίτερα στο ξενοδοχείο με έναν 23χρονο, ενώ αργότερα ο 26χρονος αποχωρεί μόνος.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τρεις νεαροί όχι μόνο δεν παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, αλλά φέρονται να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο, ενώ πήρε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο άφησε αργότερα σε καφετέρια. Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου το είχε αφήσει.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.