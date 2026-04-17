Απολογούνται σήμερα, Παρασκευή (17/04), οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς τα ξημερώματα της Τρίτης και στη συνέχεια κατέληξε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, νέα στοιχεία για το μοιραίο βράδυ βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν, ο 26χρονος, ο 22χρονος από την Αλβανία και ο 23χρονος Κεφαλλονίτης αναμένεται να απολογηθούν σήμερα το πρωί, στις δέκα. Την ίδια ημέρα, στις 15:00, θα τελεστεί και η κηδεία της άτυχης 19χρονης στη Μητρόπολη Αργοστολίου.

Το τέταρτο πρόσωπο στην υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εμφανιστεί ένας επιπλέον μάρτυρας, ο οποίος συνομιλούσε το τελευταίο βράδυ τόσο με τη Μυρτώ όσο και με τον 23χρονο. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στο κινητό της 19χρονης προκύπτει η ύπαρξη και τέταρτου προσώπου στην υπόθεση.

Πρόκειται για έναν άνδρα 66 ετών από την Πρέβεζα, ο οποίος λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης συνομιλούσε μαζί της μέσω εφαρμογής. Η Μυρτώ του είχε αναφέρει ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά, πως είχε φύγει από το σπίτι της και δεν είχε πού να πάει. Ο άνδρας φέρεται να της έστειλε 240 ευρώ μέσω IRIS, ενώ υπάρχει ένδειξη επικοινωνίας του και με τον 23χρονο κατηγορούμενο, ακόμη και την ώρα που η νεαρή βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Οι απολογίες των συλληφθέντων

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, ενώ όλοι επιχειρούν να αποδώσουν μέρος της ευθύνης στη 19χρονη, υποστηρίζοντας ότι εκείνη επέμενε για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως μεταδίδει το Mega, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ισχυριστούν ότι η ίδια έκλεισε το δωμάτιο, ότι εκείνη οδήγησε τον εαυτό της στην κατάσταση αυτή και ότι επέμενε να κάνει χρήση κοκαΐνης – μάλιστα, δύο φορές. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν στις θέσεις τους ως προς το πώς διαχειρίστηκαν την κατάρρευση της Μυρτούς.

Ο 23χρονος φίλος της υποστηρίζει ότι αυτός ήταν που επέμεινε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, όπως και έγινε, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται να ήθελαν να την αφήσουν στον δρόμο ως άγνωστη.

Το χρονικό των συλλήψεων

Όπως έγινε γνωστό, την Τετάρτη οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών νεαρών –ενός 26χρονου, ενός 22χρονου από την Αλβανία και ενός 23χρονου Κεφαλονίτη– μετά τον εντοπισμό βιντεοληπτικού υλικού στα χέρια τους. Από το υλικό προκύπτει ότι ένας εκ των τριών μετέφερε τη Μυρτώ στο σημείο όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούσαν.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της 19χρονης.

Τι υποστηρίζει ο 23χρονος

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, η Μυρτώ είχε μεταβεί μαζί του σε ξενοδοχείο όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Η νεαρή φέρεται να ζήτησε επιπλέον ποσότητα, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο δωμάτιο ο 26χρονος και ο 22χρονος από την Αλβανία.

Κάποια στιγμή η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και, όπως υποστηρίζει, ένας από τους τρεις κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η θέση της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, δήλωσε στο Mega: «Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα, μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών».