Οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν προσεκτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι γονείς της, μιλώντας στο MEGA, υποστηρίζουν πως πίσω από την τραγωδία κρύβεται οργανωμένο σχέδιο.

«Την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», ανέφερε ο πατέρας της 19χρονης.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο περίπου τρεις μήνες πριν. «Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι, ότι ήταν παγίδα και της είχε πει “θα σε βρω και θα σε σκοτώσω”», σημείωσε η φίλη της.

Ευρήματα και αντιφάσεις στις καταθέσεις

Τα ευρήματα στο δωμάτιο της πανσιόν προκαλούν σοκ. Κηλίδες αίματος σε κρεβάτι, τοίχο και πετσέτες του μπάνιου έχουν σταλεί στα εργαστήρια της Αστυνομίας για ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Οι τρεις συλληφθέντες εξακολουθούν να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. «Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μία φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», είπε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος υποστηρίζει: «Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών, την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος».

Ο 22χρονος ισχυρίζεται, πως δεν βρισκόταν καν στο ίδιο δωμάτιο με τη Μυρτώ, ωστόσο οι μαρτυρίες και το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να τον διαψεύδουν. «Σε κάποια φάση ήρθε ο 22χρονος κι έκατσε μαζί μας. Μας είπε, ότι ήταν σε άλλο διαμέρισμα με κοπέλα, χωρίς να μας πει άλλες λεπτομέρειες», αναφέρει ο 23χρονος.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 23χρονου, ο 26χρονος αρσιβαρίστας ήταν εκείνος που είπε να μην ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ: «Ο 26χρονος μου είπε “μην πάρεις το 166 από εδώ, θα μπλέξουμε”. Εγώ του φώναζα “πεθαίνει το κορίτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι”, αλλά εκείνος επέμενε να την βγάλουμε έξω. Μου είπαν “κάτσε εδώ και καθάρισε τα πάντα. Μην αφήσεις ούτε τρίχα”. Ήρθε πίσω και με ρώτησε “τα κινητά τα πήρες; Τις σύριγγες και τα χαρτιά τα πέταξες;”».

Το χρονικό της ειδοποίησης του ΕΚΑΒ

Παραμένει ασαφές ποιος τελικά κάλεσε το ΕΚΑΒ. «Τους ρωτήσαμε αν την ξέρουν και μας απάντησαν “όχι, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι”», αναφέρει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο σύντροφος της Μυρτούς υποστηρίζει, ότι εκείνο το βράδυ η 19χρονη είχε πει πως θα ήταν μαζί του, ακόμη και στην κολλητή της, ενώ στην πραγματικότητα πήγε να συναντήσει τον 23χρονο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4), φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη Μυρτώ, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από την υπόθεση που έχει ταράξει την Κεφαλονιά.