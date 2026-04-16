Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, την υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο και προκαλεί πλήθος ερωτημάτων για το τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία νύχτα.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, οι καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις των τριών συλληφθέντων παρουσιάζουν κρίσιμες αντιφάσεις. Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού φέρνει στο φως ψέματα που αποκαλύφθηκαν, καθώς και αλήθειες που φαίνεται πως κάποιοι προσπάθησαν να αποκρύψουν.

Το ποινικό παρελθόν του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας υποστηρίζει ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ούτε έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, ενώ δηλώνει πως ήταν αφοσιωμένος στον αθλητισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα και συγκεκριμένα, επτά φορές για σωματική βλάβη, δύο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, μία για κλοπή, δύο για παραβάσεις του ΚΟΚ και μία για κατοχή ναρκωτικών.

Πρώην σύντροφός του, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, περιγράφει τη συμπεριφορά του ως παραβατική. «Τις κοπέλες τις έβλεπε σαν εργαλείο, δίχως κανένα συναίσθημα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά ως πορτιέρης ή μπράβος και πως είχε εμπλακεί σε καβγάδες και επικίνδυνες κόντρες.

Από την πλευρά της, η μητέρα του 26χρονου υποστηρίζει, ότι ο γιος της δεν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών και δεν έχει συλληφθεί. Μιλώντας στο Live News, εξέφρασε την αγωνία της για το γεγονός, ότι όπως λέει, δεν γνωρίζει για ποιο λόγο κατηγορείται ο γιος της. «Οι ΕΚΑΒίτες μου είπανε, ότι το παιδί μου πήρε μια κοπέλα και την έβαλε μέσα στο ασθενοφόρο σήμερα… Δεν έχει καμία σύλληψη του (γιου μου). Πήγε μόνος του λέει στην αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του 22χρονου και οι αντιφάσεις

Ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για κλοπές, σωματικές βλάβες, παραβάσεις του ΚΟΚ, φθορά ξένης περιουσίας και κατοχή ναρκωτικών. Ο ίδιος ισχυρίζεται, ότι δεν βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με τη Μυρτώ, όμως καταθέσεις και πλάνα φαίνεται να τον διαψεύδουν.

Σύμφωνα με του 23χρονο συγκατηγορούμενο του, φίλο της 19χρονης, «σε κάποια φάση ήρθε ο 22χρονος κι έκατσε μαζί μας. Μας είπε, ότι ήταν σε άλλο διαμέρισμα με κοπέλα». Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια του καταλύματος ανέφερε, πως όλα τα άλλα δωμάτια ήταν άδεια εκείνη τη νύχτα.

Το δε πλήρωμα του ΕΚΑΒ δήλωσε, ότι όταν έφτασε το ασθενοφόρο στην πλατεία του Αργοστολίου, δύο νεαροί άνδρες είπαν, πως βρήκαν την κοπέλα στο δρόμο και ότι δεν τη γνώριζαν, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με μαρτυρίες και οπτικό υλικό από τις κάμερες.

Τι συνέβη μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Η έρευνα επικεντρώνεται στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα στο δωμάτιο. Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν, ότι η Μυρτώ ζήτησε να κάνει χρήση κοκαΐνης, ισχυρισμό που η οικογένεια της 19χρονης απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο 23χρονος φίλος της κατέθεσε, πως «η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά: ‘”έλω να πιώ”, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη». Ωστόσο, οι δικοί της άνθρωποι επιμένουν, ότι η Μυρτώ πρόσεχε την υγεία της και δεν είχε εκδηλώσει ποτέ τέτοιες τάσεις.

«Τον πλήρωσε η Μυρτώ» – Τα ερωτήματα για τα χρήματα

Οι συλληφθέντες υποστηρίζουν πως η Μυρτώ πλήρωσε για την αγορά ναρκωτικών, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε πάνω της μόλις 8,50 ευρώ. «Ο 26χρονος ήρθε στο διαμέρισμα… και τον πλήρωσε η Μυρτώ», ανέφερε στην κατάθεσή του ο 23χρονος.

Το ερώτημα παραμένει: πώς θα μπορούσε να έχει πληρώσει, αν δεν είχε χρήματα μαζί της; Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, αναζητώντας την πλήρη αλήθεια για τη νύχτα που χάθηκε μια κοπέλα γεμάτη όνειρα και ζωή. Οι δικοί της άνθρωποι ζητούν δικαίωση και την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για την τραγική της κατάληξη.