Με έντονη συναισθηματική φόρτιση μίλησε η αδελφή της 19χρονης Μυρτώς, που βρήκε τραγικό θάνατο στην Κεφαλονιά, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», απευθύνοντας δημόσια έκκληση για σεβασμό στη μνήμη της. Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή της για τα σχόλια που στοχοποιούν το θύμα.

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ… να δείξετε λίγο σεβασμό. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ψυχή 19 χρονών. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε, το τι και πώς, για να υπάρξει ένα λεπτό αξία ύπαρξης της ζωής σας. Το πρόβλημά σας είναι τι φορούσε; Αν είχε νύχια ή χείλια; Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι ένα παιδί πέθανε;», τονίζει με συγκίνηση.

Σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συνέντευξης, απευθύνεται ευθέως σε όσους σχολιάζουν αρνητικά: «Πρέπει να ντρέπεστε… Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο για να βγάζουν λάσπη. Σας παρακαλώ… σεβαστείτε τι τραβάμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να μην περάσει ποτέ αυτό που περνάει η οικογένειά μου».

Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης

Στην ίδια εκπομπή μίλησαν και οι γονεις της 19χρονης. Η μητέρα της περιέγραψε μέσα σε κατάσταση βαθιάς οδύνης τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία και έθεσε καίρια ερωτήματα για τις ευθύνες.

«Θέλω να μου εξηγήσουνε πώς έγινε με το παιδί μου, γιατί μου το πετάξανε και τι της δώσανε. Και εννοείται να τιμωρηθούν. Να γλιτώσουν κι άλλα παιδιά» λέει. «Μου είπε θα βγω με τον… Της λέω, “να βγεις παιδάκι μου”. Δύο η ώρα της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου, σ’ αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε ζωή μου”. Μου λέει “μαμά κι εγώ σ’ αγαπάω”», προσθέτει. Η ίδια επιμένει ότι υπήρχε δυνατότητα να σωθεί η 19χρονη: «Θα ζούσε το παιδάκι μου τώρα. Ας έπαιρναν ένα τηλέφωνο. Ας τ’ αφήνανε στο δρόμο…».

Από τη μεριά του, ο πατέρας της κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στο πώς η κόρη του βρέθηκε στο σημείο: «Πού να φανταστεί η κόρη μου, ένα παιδί δεκαοχτώ χρονών άβγαλτο… Με σχέδιο ήρθαν. Έγκλημα προγραμματισμένο και προμελετημένο».