Την άποψη πως αν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά δεν είχαν καθυστερήσει να καλέσουν το ΕΚΑΒ, το παιδί θα ζούσε τώρα, εξέφρασε o επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε: «Αρχικά το παιδί αυτό που πήγαν μαζί στο δωμάτιο και το έκλεισαν και ο ίδιος αφού παραδόθηκε με τον πατέρα του, είπε ότι πήραν τηλέφωνο και έκαναν χρήση ναρκωτικών και παραδέχτηκε μάλιστα ότι καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ γιατί του είπαν οι άλλοι να καθαρίσει το δωμάτιο, αλλά βγάλανε και το κορίτσι έξω για να αποκρύψουν τι είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο, δηλαδή την χρήση ναρκωτικών κτλ. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, το παιδί θα ζούσε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ζούσε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης, προσθέτοντας ότι γι αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία – ανθρωποκτονία με παράλειψη – που είναι κακούργημα και επισύρει ποινές ισόβιας κάθειρξης».

Πρόσθεσε πως πρέπει να δούμε αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, «γιατί τα ναρκωτικά δεν τα βρίσκουν αυτοί που τα διακινούν στα δέντρα […] Άρα υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις».

Το περιστατικό, όπως τόνισε, αναδεικνύει το ευρύτερο πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών στην επαρχία. Ο κ. Καλλιακμάνης επισήμανε ότι τα μηνύματα που έχει λάβει από την Κεφαλονιά «είναι πέρα από κάθε προηγούμενο», κάνοντας λόγο για συμμορίες Ελλήνων και υπηκόων Αλβανίας που δραστηριοποιούνται στο νησί.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Κεφαλονιά αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια. «Όταν μιλάμε για εγκληματικότητα, έχουμε επικεντρωθεί στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα, στις μεγάλες πόλεις. Δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει ο εγκληματικός χάρτης, παντού στην περιφέρεια υπάρχει πρόβλημα και αυτό πρέπει να το δούμε», ανέφερε.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι. Βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή που ένας 26χρονος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, μεταφέρει τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της έξω από ξενοδοχείο, πριν την αφήσει στο σημείο όπου εντοπίστηκε. Σε άλλα πλάνα φαίνεται η 19χρονη να εισέρχεται νωρίτερα στο ξενοδοχείο με έναν 23χρονο, ενώ αργότερα ο 26χρονος αποχωρεί μόνος.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά. Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών», είπε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τρεις νεαροί όχι μόνο δεν παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, αλλά φέρονται να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο, ενώ πήρε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο άφησε αργότερα σε καφετέρια. Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου το είχε αφήσει.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.