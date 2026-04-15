Μία γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ελληνικής καταγωγής της είχε ρίξει το χάπι βιασμού στο ποτό της.

Η καταγγέλλουσα, μιλώντας αποκλειστικά στο star.gr, περιέγραψε πως τον Αύγουστο του 2022 ο 26χρονος κατηγορούμενος της είχε ρίξει το χάπι βιασμού στο ποτό, χωρίς όμως τότε να προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε. Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να “έσβησαν όλα”, κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Ο 26χρονος πρώην αθλητής, όπως καταγγέλλεται, είχε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δρούσε. Προσέγγιζε όμορφα, νεαρά κορίτσια που συναντούσε σε μαγαζιά της περιοχής και τα φλέρταρε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγέλλουσα, υπάρχουν και άλλες κοπέλες που πήγαν στην αστυνομία να καταθέσουν όσα οι ίδιες βίωσαν, αφού θορυβήθηκαν όταν έμαθαν για τον θάνατο της Μυρτούς.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην αστυνομία».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις καταγγελίες να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Το προφίλ του πρώην αρσιβαρίστα που εμπλέκεται στην υπόθεση

Από τις κορυφές της άρσης βαρών στα κρατητήρια βρέθηκε ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής του αθλήματος, που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Κ17 και είναι ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Γεννημένος το 2000, υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής άρσης βαρών. Από μικρή ηλικία κέρδιζε μετάλλια και διακρίσεις, ενώ στα 17 του αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στην Ταϊλάνδη. «Ήταν υπάκουος, γι’ αυτό έφτασε να βγει πρώτος στον κόσμο και να πάρει πανευρωπαϊκά μετάλλια», δηλώνει στην εκπομπή Live News πρώην προπονητής του, περιγράφοντας έναν αθλητή με πειθαρχία και προσήλωση.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ίδιος προπονητής, η πίεση και οι διαφωνίες με την Ομοσπονδία οδήγησαν τόσο τον νεαρό, όσο και τον αδελφό του, να εγκαταλείψουν τον πρωταθλητισμό. «Σταματήσανε και άλλαξαν πορεία. Αυτή η πίεση που δέχονταν επί δεκαετίες, δεν αντέχτηκε, σταμάτησαν και χωρίς να μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή τους, πήραν λάθος δρόμο» λέει.

Το ποινικό παρελθόν και οι κατηγορίες

Από τα 19 του χρόνια ο 26χρονος έχει απασχολήσει εννέα φορές τρία διαφορετικά Αστυνομικά Τμήματα, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια. Τον Μάιο του 2023, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης.

Η μητέρα του, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή του MEGA, υποστηρίζει πως ο γιος της δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και θεωρεί αδύνατο να είχε κάνει χρήση το μοιραίο βράδυ. «Αυτό είπα στον δικηγόρο μου, ότι αυτό που θα ζητήσεις, είναι τοξικολογικές εξετάσεις του (γιου μου), για να αποδείξω στην κοινωνία. Ο γιος μου δεν κάνει χρήση ναρκωτικών και ποτέ δεν έχει κάνει. Τώρα τι έγινε; Πώς έγινε και γιατί έγινε; Δεν έχω ιδέα» λέει.

Η ίδια υποστηρίζει, πως ο 26χρονος ήταν αφοσιωμένος στην προσπάθειά του να αποκτήσει δίπλωμα προπονητή. «Έχουν βγάλει δίπλωμα για προπονητές τα παιδιά μου. Αν είχαν ποινικά μητρώα, δεν θα έπαιρναν δίπλωμα. Τον Δεκέμβριο τελείωσαν» προσθέτει.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών σε ανακοίνωσή της διευκρίνισε πως ο 26χρονος δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και δεν διαθέτει αθλητικό δελτίο.

Θρήνος για την 19χρονη Μυρτώ

Η 19χρονη Μυρτώ από την άλλη ζούσε στο πατρικό της και σπούδαζε νοσηλευτική, με στόχο να εργαστεί ως βοηθός μικροβιολόγου. Ο πατέρας της, συντετριμμένος, περιγράφει: «Έφυγε ένα παιδί δύο μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο μάρμαρο στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές».

Παρότι είχε περάσει στις πανελλήνιες σε σχολή στην Αθήνα, η οικογένειά της αποφάσισε να παραμείνει στη Κεφαλονιά για λόγους ασφάλειας. «Είχε περάσει πανελλήνιες η κόρη μου και δεν την έστειλα στην Αθήνα, γιατί φοβόμουν. Και τελικά το “κατάστρεψα” το παιδί μου. Το άφησα εδώ κι έμπλεξε με αυτά τα κτήνη».

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του θανάτου της. Οι τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης και των τριών συλληφθέντων αναμένεται να ρίξουν φως στο αν υπήρξε χρήση ναρκωτικών ουσιών. «Έμπλεξε με παρέες τώρα, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Ήταν ένα μορφωμένο παιδί, ένα σεβάσμιο παιδί που σεβόταν τους πάντες», λέει ο πατέρας της.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός, ότι η Μυρτώ βρέθηκε νεκρή λίγα μόλις μέτρα μακριά από το νοσοκομείο όπου εργάζεται η μητέρα της ως αποκλειστική νοσοκόμα.