Νέες αποκαλύψεις και βίντεο έρχονται στο φως για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Το MEGA παρουσίασε βίντεο, που δείχνει τον έναν από τους τρεις κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, τον 26χρονο πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών, να τη μεταφέρει αναίσθητη έξω από το ξενοδοχείο.

Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, αφού – όπως αναφέρεται – τρεις νεαροί την εγκατέλειψαν αβοήθητη στην πλατεία. Οι εικόνες που παρουσίασε το MEGA κόβουν την ανάσα, καθώς αποτυπώνουν τη στιγμή που η Μυρτώ βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Ο 26χρονος, πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, φαίνεται να μεταφέρει την 19χρονη έξω από το ξενοδοχείο με ύφος που περιγράφεται ως κυνικό. Την αφήνει στην πλατεία του Αργοστολίου, χωρίς να αντιδρά ή να ζητήσει βοήθεια. Σε άλλα βίντεο, η Μυρτώ φαίνεται να εισέρχεται στο ξενοδοχείο με τον 23χρονο φίλο της, ενώ αργότερα ο 26χρονος πρώην αθλητής καταγράφεται να αποχωρεί μόνος, κρατώντας το κινητό της στα χέρια.

Ανακοπή καρδιάς και μαρτυρία του συντρόφου της

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει πως ο θάνατος της 19χρονης προήλθε από ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο σύντροφός της, εμφανώς συγκλονισμένος, δήλωσε στο MEGA ότι όλοι γνώριζαν πως θα βγει μαζί του εκείνο το βράδυ. Όπως ανέφερε, την άφησε κοντά στο σπίτι της για να συναντήσει φίλους, χωρίς να φαντάζεται την τραγική κατάληξη. «Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της;», είπε χαρακτηριστικά.

Απόπειρα συγκάλυψης – Το κινητό της 19χρονης

Οι τρεις νεαροί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν τη Μυρτώ, αλλά επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Ο 23χρονος παρέμεινε στο δωμάτιο για περίπου 45 λεπτά, καθαρίζοντας τον χώρο από κάθε πιθανό ενοχοποιητικό στοιχείο.

Όταν αποχώρησε, πήρε μαζί του το κινητό της 19χρονης και, όπως δείχνει βίντεο του MEGA, το άφησε σε καφετέρια, με την πρόφαση ότι κάποιος θα το παραλάβει. Έστειλε μάλιστα μήνυμα σε φίλη της Μυρτώς, γράφοντας: «Το κινητό της Μυρτώς είναι στην καφετέρια, αν μπορείς πες σε κάποιον να πάει να το πάρει».

Αρχικά αρνήθηκε ότι είχε το κινητό στην κατοχή του, όμως μετά από επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών αποκάλυψε το σημείο όπου το είχε αφήσει. Στην κατάθεσή του ανέφερε: «Είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, αλλά συνέχισε και τότε καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος».

Ο ρόλος του 26χρονου αρσιβαρίστα και οι κατηγορίες

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή. «Βρεθήκαμε όλοι μαζί. Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Είδα ότι δεν ήταν καλά και την βγάλαμε έξω να πάρει αέρα. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μια φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», κατέθεσε.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελούμενης δια παραλείψεως και έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή 17 Απριλίου.