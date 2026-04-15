Η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη, ενώ οι τρεις άνδρες που βρίσκονταν μαζί της φέρονται να την εγκατέλειψαν χωρίς να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, στερώντας της έτσι την πιθανότητα να σωθεί.

Ο 23χρονος φίλος της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, υποστήριξε στις Αρχές ότι προσπάθησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, οι άλλοι δύο, ένας 26χρονος και ένας 22χρονος, τον εμπόδισαν να ζητήσει βοήθεια.

Η περιγραφή των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στο δωμάτιο παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κατάθεσή του:

«Ήμασταν στο διαμέρισμα με τη Μυρτώ. Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα.

»Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στο δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου».

Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται να διαφοροποιούν την εκδοχή του 23χρονου ως προς ένα κρίσιμο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν άφησε τελικά το κινητό της 19χρονης στο νοσοκομείο, όπως ισχυρίστηκε, αλλά σε καφετέρια. Εκεί φέρεται να ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι θα περάσει μία κοπέλα για να το παραλάβει.

H εκπομπή Live News παρουσίασε ένα δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φέρεται ο 23χρονος να το αφήνει στην καφετέρια και να λέει στον υπεύθυνο του μαγαζιού πως θα περάσει η Μυρτώ να το πάρει.

Νωρίτερα, ήρθε στη δημοσιότητα το σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας μεταφέρει στα χέρια την άτυχη κοπέλα, εκτός ξενοδοχείου.

«Την άφησα να βγει για ποτό και μετά…»: Τι αποκάλυψε ο σύντροφος της 19χρονης

Περιγράφοντας τη συνάντησή του με την Μυρτώ λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρή, ο σύντροφός της ανέφερε: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο, ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι σαν την κοπέλα, εδώ πέρα που ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο…, επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά “έφυγε” η Μυρτώ».

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, η έξοδος φαίνεται πως είχε προγραμματιστεί από νωρίς μέσα στην ημέρα: «Το είχε κανονίσει μάλλον από το μεσημέρι. Από το πρωί; Δεν ξέρω πότε το είχε κανονίσει. Μου λέει “θες να βγούμε κατά τις 21:00 η ώρα να πάμε μια βόλτα; Θα σε δω” μου λέει “λιγάκι;”. Και λέω “ναι, βγαίνουμε”. Μου λέει “να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει”. Δεν μπορούσα να την περιορίσω. Πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα της. Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Ξυπνάω το πρωί. Στέλνω μήνυμα στην Μυρτώ, όπως στέλνω κάθε μέρα και η Μυρτώ εντάξει, δεν θα ξύπναγε, γιατί εγώ ξυπνάω 7 η ώρα. Και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “πού είναι η κοπέλα σου;”. Λέω “σπίτι”. Μου λέει “παρ’ την τηλέφωνο”. “Γιατί”, του λέω, “τι έγινε;”. Λέει “δεν είναι διαθέσιμο”. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

«Ούτε να τον δω δεν ήθελα»

Στη συνέχεια, περιγράφει τις τελευταίες ώρες πριν το τραγικό συμβάν: «Όλοι γνώριζαν, ότι η Μυρτώ είχε βγει μαζί μου. Ούτε στη φίλη της είχε πει, ότι η Μυρτώ είναι με τον Ο… Μόνο εγώ το ήξερα και δεν ξέρω γιατί το έκρυβε. Και προφανώς όταν είδαν το μήνυμα, νόμιζαν ότι το έχω στείλει εγώ, ότι κάτι έχω κάνει εγώ. Εντάξει, εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ πολύ πιο πριν. Δηλαδή εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ μετά τις 23:00 – 00:00. Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο, όπου ήταν ο …. Γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά. Έφυγε. Μιλήσαμε λίγο με μηνύματα. Εγώ κοιμήθηκα, γιατί δούλευα το πρωί. Της λέω “έλα μωρέ, να κάτσουμε μαζί σήμερα”, γιατί είχα να την δω και καιρό. Είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Βγαίναμε με τη Μυρτώ ενάμιση μήνα, δύο, ήμασταν κάθε μέρα μαζί, συνεχόμενα μαζί. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή».

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις μέσα από καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.