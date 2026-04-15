Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.

Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο-ντοκουμέντα και λαμβάνουν καταθέσεις, προσπαθώντας να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να δώσουν απάντηση στο πώς «κατέληξε» η 19χρονη. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να παραμένουν ανοιχτά σε κάθε ενδεχόμενο.

«Την άφησα να βγει για ποτό»

Περιγράφοντας τη συνάντησή του με την Μυρτώ λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρή, ο σύντροφός της ανέφερε: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο, ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι σαν την κοπέλα, εδώ πέρα που ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο…, επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά “έφυγε” η Μυρτώ».

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, η έξοδος φαίνεται πως είχε προγραμματιστεί από νωρίς μέσα στην ημέρα: «Το είχε κανονίσει μάλλον από το μεσημέρι. Από το πρωί; Δεν ξέρω πότε το είχε κανονίσει. Μου λέει “θες να βγούμε κατά τις 21:00 η ώρα να πάμε μια βόλτα; Θα σε δω” μου λέει “λιγάκι;”. Και λέω “ναι, βγαίνουμε”. Μου λέει “να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει”. Δεν μπορούσα να την περιορίσω. Πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα της. Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Ξυπνάω το πρωί. Στέλνω μήνυμα στην Μυρτώ, όπως στέλνω κάθε μέρα και η Μυρτώ εντάξει, δεν θα ξύπναγε, γιατί εγώ ξυπνάω 7 η ώρα. Και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “πού είναι η κοπέλα σου;”. Λέω “σπίτι”. Μου λέει “παρ’ την τηλέφωνο”. “Γιατί”, του λέω, “τι έγινε;”. Λέει “δεν είναι διαθέσιμο”. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

«Ούτε να τον δω δεν ήθελα»

Στη συνέχεια, περιγράφει τις τελευταίες ώρες πριν το τραγικό συμβάν: «Όλοι γνώριζαν, ότι η Μυρτώ είχε βγει μαζί μου. Ούτε στη φίλη της είχε πει, ότι η Μυρτώ είναι με τον Ο… Μόνο εγώ το ήξερα και δεν ξέρω γιατί το έκρυβε. Και προφανώς όταν είδαν το μήνυμα, νόμιζαν ότι το έχω στείλει εγώ, ότι κάτι έχω κάνει εγώ. Εντάξει, εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ πολύ πιο πριν. Δηλαδή εγώ την είχα αφήσει τη Μυρτώ μετά τις 23:00 – 00:00. Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο, όπου ήταν ο …. Γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά. Έφυγε. Μιλήσαμε λίγο με μηνύματα. Εγώ κοιμήθηκα, γιατί δούλευα το πρωί. Της λέω “έλα μωρέ, να κάτσουμε μαζί σήμερα”, γιατί είχα να την δω και καιρό. Είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Βγαίναμε με τη Μυρτώ ενάμιση μήνα, δύο, ήμασταν κάθε μέρα μαζί, συνεχόμενα μαζί. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή».

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις μέσα από καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.