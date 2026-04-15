Σάλο έχουν προκαλέσει τα σχόλια που εμφανίζονται στις αναρτήσεις στα social media της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με τον δικηγόρο της οικογένειας να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την αντιμετώπιση που δέχεται το κορίτσι, ακόμη και μετά την απώλειά του.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Δρακουλογκώνας, μιλώντας στην εκπομπήLive Newsτου MEGA, αναφέρθηκε στα επικριτικά και προσβλητικά σχόλια που γράφονται κάτω από τις αναρτήσεις της άτυχης κοπέλας, υπογραμμίζοντας την απανθρωπιά που επιδεικνύουν ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου.

«Θεωρούν πως γνωρίζουν τα πάντα και κρίνουν τους πάντες. Από 2-3 φωτογραφίες που το αδικοχαμένο αγγελούδι είχε αναρτήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, έχουν τεκμηριωμένη άποψη για τη ζωή της, για τις παρέες της, για την οικογένειά της, για το πώς ζούσε, για το τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος της οικογένειας συνέχισε λέγοντας: «Άνθρωποι που δεν έχουν μιλήσει ποτέ με τη Μυρτώ, δεν την έχουν πετύχει ποτέ στον δρόμο, ζούνε στην άλλη άκρη του νησιού ή στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Αυτό είναι κατ’ αρχήν απανθρωπιά, γιατί πολλοί από αυτούς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι “καλά έπαθε ό,τι έπαθε, φορούσε μίνι”. Αυτό είναι φαινόμενο απανθρωπιάς και κοινωνικής σήψης».

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πριν βρεθεί στο σημείο ήταν μαζί με τρία άτομα σε δωμάτιο γειτονικού ξενοδοχείου, όπου φέρεται να έγινε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αίσθηση έχει προκαλέσει, ότι κανείς από τους τρεις νεαρούς άνδρες που ήταν μαζί της, δεν ζήτησε βοήθεια, ενώ η κοπέλα μεταφέρθηκε από τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και αφέθηκε σε εξωτερικό χώρο σε κρίσιμη κατάσταση.