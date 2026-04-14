Μια 19χρονη νεκρή, δύο συλλήψεις και αναπάντητα ερωτήματα.

Το χρονικό

Ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν η 19χρονη Μυρτώ βρέθηκε πεσμένη, χωρίς τις αισθήσεις της, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα. Η μάχη για τη ζωή της ξεκίνησε εκεί και συνεχίστηκε στο νοσοκομείο. Όμως, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά η Μυρτώ δεν επανήλθε.

Ο πατέρας της συγκλονίζει μιλώντας στο MEGA: «Βρήκα το παιδί μου ζεστό και αναίσθητο».

«Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο μάρμαρο το παιδί μου. Έφυγε 23.30-12. Της λέω: ‘’Πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διάολοι κυκλοφορούν τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο’’. Ήταν το στερνοπούλι μου και ήταν η ζωή μου όλη. Χωρίς αυτήν έφυγε και η ζωή μου», είπε.

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατό της

Πίσω από τον θάνατό της, ένα σκοτεινό παζλ που μόλις τώρα αρχίζει να συμπληρώνεται. Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει ήδη από τις Αρχές.

Mάλιστα το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα, Στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου, προσήλθε και συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης, σήμερα τα ξημερώματα (14.04.2026) στην Κεφαλονιά.

Ο 23χρονος φέρεται να προσπάθησε να τα ρίξει όλα στους άλλους δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με το Live News, υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών σε σπίτι και συγκεκριμένα, χρήση κοκαΐνης.

Μάλιστα, ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του τρίτου συλληφθέντος εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, τόσο οι δύο άνδρες όσο και ο 23χρονος που συνελήφθη αποτυπώνονται σε βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η 19χρονη βρισκόταν μαζί με τους 3 νεαρούς πριν καταρρεύσει. Στο βίντεο ντοκουμέντο έχει αποτυπωθεί ένας από αυτούς να τη μεταφέρει στο σημείο όπου εντοπίστηκε, και τα άλλα δύο άτομα να ακολουθούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να υποστήριξε πως η 19χρονη ήταν εκείνη που έκλεισε το δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου έμειναν.

«Μίλησα κατά τις 2.30 η ώρα τη νύχτα και της λέω: ‘’Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’’. ‘’Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’’, μου λέει. Μια φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι: ‘’Την έχουμε αφήσει’’, λέει, ‘’την έχουμε παρατήσει’’. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα: ‘’Έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της’’», δήλωσε η μητέρα της στο MEGA.

«Την βρήκα πάνω στο μάρμαρο στο νοσοκομείο» Συγκλονίζει ο πατέρας της

Και το ερώτημα πλανάται βαρύ: τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν χάσει τη ζωή της;

Η Μυρτώ, δεν ήταν ένα παιδί που είχε δώσει δικαιώματα. Σπούδαζε, με όνειρα και με στόχο να γίνει βοηθός μικροβιολόγου. Ένα «παιδί άγγελος», όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούσαν.

«Έφυγε ένα παιδί δύο μέτρα, 18,5 χρονών. Μια θεά, μια κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο μάρμαρο στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Θέλαμε όσο μπορούμε να το βγάλουμε σωστό στην κοινωνία και το παιδί μου το βρήκα στο μάρμαρο», πρόσθεσε ο πατέρας της.

Προφητικό αποδείχθηκε και ένα από τα τελευταία μηνύματα της μητέρας της 19χρονης. Έγραφε στη Μυρτώ πως χωρίς εκείνη δεν έχει νόημα η δική της ζωή.

«Και της είχα πει: ‘’Μωρέ παιδάκι μου’’, της λέω, ‘’δεν μου αρέσει αυτός’’. ‘’Αμάν μωρέ μαμά’’, μου λέει ‘’ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;’’. Της λέω: ‘’Παιδάκι μου, δε θέλω να σου χαλάω χατίρι’’. Μου λέει: ‘’Άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις’’». Πρέπει να ήταν κανέναν μήνα. Ήτανε λίγο κλειστός χαρακτήρας η Μυρτούλα. Και της λέω ‘’Μυρτώ μου, δεν μου αρέσει ρε παιδάκι μου’’».

Μια μητέρα καλείται να διαχειριστεί το αδιανόητο. Να αποχαιρετήσει το παιδί της και μια ολόκληρη κοινωνία ζητά απαντήσεις.