Στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου, προσήλθε και συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης, σήμερα τα ξημερώματα (14.04.2026) στην Κεφαλονιά.

Πρωταθλητής της άρσης βαρών ο ένας εκ των συλληφθέντων – Τι δείχνει βίντεο ντοκουμέντο

Ένας πρωταθλητής της άρσης βαρών στους νέους είναι ανάμεσα στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17, όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 23χρονος ημεδαπός, κάτοικος Αργοστολίου. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Από τα πρώτα στοιχεία των αστυνομικών ερευνών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της 19χρονης.

«Την βρήκα ζεστή και αναίσθητη – Δυστυχώς απέτυχα»: Όσα είπε ο πατέρας της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

Σε σοκαριστικές δηλώσεις προχώρησε ο πατέρας της 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, ο πατέρας της νεαρής ανέφερε πως η κόρη του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, ενώ τόνισε ότι περιμένει απαντήσεις από τις Αρχές για τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Παράλληλα, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό, σημειώνοντας ότι η κόρη του ήταν «όλος ο κόσμος» του.

«Μας πήρανε τηλέφωνο το χάραμα και μας είπαν ότι το παιδί μας είναι πεθαμένο στο δρόμο», είπε ο πατέρας, προσθέτοντας: «Ψάχνουμε να μάθουμε την πραγματικότητα, πώς βρέθηκε έτσι, το παιδί δεν ήταν παιδί του δρόμου, δεν ήταν αλητεία, ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, ήταν ένα όμορφο κουκλί, ένα κοριτσάκι δύο μέτρα και συνέβη αυτό που συνέβη».

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως η 19χρονη δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας ή άλλες επιβαρυντικές συνήθειες, λέγοντας: «Κανένα πρόβλημα υγείας, δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα», ενώ πρόσθεσε συγκλονισμένος ότι «το βρήκα ζεστό και αναίσθητο».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο ίδιος ανέφερε ακόμη: «Είμαι μεγάλος μπαμπάς, ήταν ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα στον κόσμο. Έχω ένα άλλο παιδί βέβαια αλλά με αυτό ζούσα τώρα συνέχεια, είχα δεθεί μαζί του, το ορμήνευα, το συμβούλευα, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δυστυχώς απέτυχα».

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών, οι οποίοι, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, βρίσκονταν μαζί με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο Αλβανό, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας τρίτος νεαρός. Σημειώνεται ότι οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», εμφανίστηκαν αυτοβούλως στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.