Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών σχετικά με τον άνδρα που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το συγκεκριμένο άτομο δεν αποτελεί ενεργό αθλητή της ομοσπονδίας, καθώς δεν διαθέτει αθλητικό δελτίο, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν φέρεται να είχε αγωνιστική δραστηριότητα και διακρίσεις σε νεαρή ηλικία.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται ένας από τους συλληφθέντες να μεταφέρει τη νεαρή κοπέλα με τη συνδρομή άλλων δύο ατόμων, λίγο πριν εντοπιστεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες», τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.