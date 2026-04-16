Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι. Βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή που ένας 26χρονος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, μεταφέρει τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της έξω από ξενοδοχείο, πριν την αφήσει στο σημείο όπου εντοπίστηκε. Σε άλλα πλάνα φαίνεται η 19χρονη να εισέρχεται νωρίτερα στο ξενοδοχείο με έναν 23χρονο, ενώ αργότερα ο 26χρονος αποχωρεί μόνος. Σημειώνεται ότι προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί πήραν οι τρεις συλληφθέντες. Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά. Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών», είπε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τρεις νεαροί όχι μόνο δεν παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, αλλά φέρονται να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Όπως μεταδίδει το MEGA, πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο, ενώ πήρε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο άφησε αργότερα σε καφετέρια. Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου το είχε αφήσει.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Τα «sms» που έκαψαν τους εμπλεκόμενους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο μηνύματα φέρεται να ήταν αυτά που «έκαψαν» τους εμπλεκόμενους, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, αφού εγκατέλειψαν την κοπέλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, έστειλαν sms στη φίλη της.

Το ένα γράφει: «Την έχουμε αφήσει την…»

Και το δεύτερο: «Την έχουμε παρατήσει εκεί πέρα μόνη της».

Η φίλη της 19χρονης όταν έλαβε τα μηνύματα ενημέρωσε τους ανθρώπους της κοπέλας, όπως και την αστυνομία. Κι έτσι ήταν θέμα χρόνου να εντοπισθούν και οι τρεις.

Συγκλονιστικά βίντεο ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης Νέες αποκαλύψεις και βίντεο ήρθαν στο φως για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Το MEGA παρουσίασε βίντεο, που δείχνει τον έναν από τους τρεις κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, τον 26χρονο πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών, να τη μεταφέρει αναίσθητη έξω από το ξενοδοχείο. Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, αφού – όπως αναφέρεται – τρεις νεαροί την εγκατέλειψαν αβοήθητη στην πλατεία. Οι εικόνες που παρουσίασε το MEGA κόβουν την ανάσα, καθώς αποτυπώνουν τη στιγμή που η Μυρτώ βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο 26χρονος, πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, φαίνεται να μεταφέρει την 19χρονη έξω από το ξενοδοχείο. Την αφήνει στην πλατεία του Αργοστολίου, χωρίς να αντιδρά ή να ζητήσει βοήθεια. Σε άλλα βίντεο, η Μυρτώ φαίνεται να εισέρχεται στο ξενοδοχείο με τον 23χρονο φίλο της, ενώ αργότερα ο 26χρονος πρώην αθλητής καταγράφεται να αποχωρεί μόνος, κρατώντας το κινητό της στα χέρια. «Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της;» Ο σύντροφός της, εμφανώς συγκλονισμένος, δήλωσε στο MEGA ότι όλοι γνώριζαν πως θα βγει μαζί του εκείνο το βράδυ. Όπως ανέφερε, την άφησε κοντά στο σπίτι της για να συναντήσει φίλους, χωρίς να φαντάζεται την τραγική κατάληξη. «Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της;», είπε χαρακτηριστικά. Οι τρεις νεαροί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν τη Μυρτώ, αλλά επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Ο 23χρονος παρέμεινε στο δωμάτιο για περίπου 45 λεπτά, καθαρίζοντας τον χώρο από κάθε πιθανό ενοχοποιητικό στοιχείο. Όταν αποχώρησε, πήρε μαζί του το κινητό της 19χρονης και, όπως δείχνει βίντεο του MEGA, το άφησε σε καφετέρια, με την πρόφαση ότι κάποιος θα το παραλάβει. Έστειλε μάλιστα μήνυμα σε φίλη της Μυρτώς, γράφοντας: «Το κινητό της Μυρτώς είναι στην καφετέρια, αν μπορείς πες σε κάποιον να πάει να το πάρει». Αρχικά αρνήθηκε ότι είχε το κινητό στην κατοχή του, όμως μετά από επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών αποκάλυψε το σημείο όπου το είχε αφήσει. Στην κατάθεσή του ανέφερε: «Είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, αλλά συνέχισε και τότε καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος». Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή. «Βρεθήκαμε όλοι μαζί. Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Είδα ότι δεν ήταν καλά και την βγάλαμε έξω να πάρει αέρα. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μια φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», κατέθεσε. Το χρονικό του θανάτου της 19χρονης κοπέλας Στις 00:27 περίπου η Μυρτώ εισήλθε στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το ενοικιαζόμενο δωμάτιο μαζί με έναν φίλο της (τον 23χρονο).

Στις 2:21 εισήλθε στην πολυκατοικία ο πρώην αρσιβαρίστας και ανέβηκε τα σκαλιά.

Στις 2.52 περίπου ο πρώην αθλητής εξήλθε της πολυκατοικίας και επέστρεψε στις 3:11.

Στις 3:27 περίπου εισήλθε στην πολυκατοικία ο 22χρονος Αλβανικής καταγωγής κρατώντας στο χέρι του μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Στις 4:31 εμφανίζεται να κατεβαίνει τη σκάλα ο 22χρονος από την Αλβανία και ακολουθεί ο πρώην αρσιβαρίστας κρατώντας στα χέρια του την Μυρτώ.-

Στις 4.46 εμφανίζεται και πάλι ο πρώην αθλητής να εξέρχεται από την πολυκατοικία, δίχως να έχει καταγραφεί η είσοδός του.

Στις 5.14 βγαίνει από την πολυκατοικία ο φίλος της Μυρτώς (τρίτος εκ των συλληφθέντων)