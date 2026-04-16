Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με τις Αρχές να συνεχίζουν εντατικά την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (16/4) το «Live News», ένας 66χρονος από την Πρέβεζα είχε επικοινωνήσει με τη 19χρονη μέσω βιντεοκλήσης το μοιραίο βράδυ, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με όσα ο ίδιος κατέθεσε στις Αρχές. «Το βράδυ της Δευτέρας με πήρε η Μυρτώ με βιντεοκλήση. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε, ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει και μου απάντησε, ότι δεν έχει κανέναν. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα, ώστε να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως και έκανα: 220 ευρώ με IRIS. Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της με βιντεοκλήση, ήταν στις 04:02 τα ξημερώματα. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα, όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα, ήταν το όνομα…».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 66χρονο γνώρισε στη 19χρονη διαδικτυακά ο 23χρονος φίλος της, με τον οποίο βρισκόταν το μοιραίο βράδυ στο κατάλυμα που είχαν νοικιάσει. «Στις 05:04 ξύπνησα από βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος. Μου είπε, ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο και ότι εκείνος παρέμεινε στο δωμάτιο έχοντας το κινητό της. Με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα, να το πάει να το παραδώσει στην κοπέλα. Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να το κρατήσει και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα. Διέκρινα στη φωνή του ανησυχία και πανικό. Στις 06:09 με ξανακάλεσε και μου είπε, ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει. Την επόμενη το μεσημέρι του έστειλα μήνυμα, αν είχε κάποιο νέο από τη Μυρτώ και μου απάντησε ότι είχε πεθάνει».

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τις μαρτυρίες, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.