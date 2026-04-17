Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου. Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, οι οποίοι φέρονται να την εγκατέλειψαν αβοήθητη στο σημείο.

«Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα»

Συγκλόνισε μιλώντας στο MEGA ο πατέρας της 19χρονης, λέγοντας πως πρόκειται για την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του, ενώ έκανε λόγο για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

«Πραγματικά, είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω».

«Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ και του είπα “παιδί μου, αφού σου είπα πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα παρουσιαστούν οι διαβόλοι, θα μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε…”, δηλαδή τα χα πει, λες και ήμουν προφήτης», είπε και συνέχισε:

«Το μπλέξανε το παιδί μου, γιατί ήξερα τον χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα κύκλωμα. Έχουνε σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί μου, να την μπλέξουν σε μια τέτοια περιπέτεια».

«Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Γλιτώστε με, να μην λοιδορούν το παιδί μου. Σήμερα έχω και το γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο. Με μπέρδεψες παιδί μου’».

Ο πατέρας της 19χρονης σημείωσε πως η κόρη του χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών και ότι την παγίδευσαν.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι κατηγορούμενοι έριξαν κάτι στο ποτό της κόρης του, γεγονός που οδήγησε στους σπασμούς και την απώλεια της ζωής της.

Σημειώνεται ότι οι οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.