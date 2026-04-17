Η ΑΕΚ έκανε συγκλονιστική προσπάθεια στη Νέα Φιλαδέλφεια, ισοφάρισε το 3-0 του πρώτου ματς με γκολ του Ζίνι στο 51′, αλλά ο Παλαθόν διαμόρφωσε το 3-1 στο 60′ και έδωσε την πρόκριση στη Βαγιεκάνο, η οποία θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Στρασμπούρ στα ημιτελικά του Conference League.

Με την πίεση να σκοράρει γρήγορα η ΑΕΚ έκανε αρκετά λάθη στο ξεκίνημα και έδωσε τρεις ευκαιρίες στα πρώτα δέκα λεπτά στη Ράγιο, με μεγαλύτερη του Ράτσιου που αστόχησε ολομόναχος στο 7′ ύστερα από ασταθή απόκρουση του Στρακόσα.

Σταδιακά όμως η Ενωση ανέβασε στροφές και αφού απείλησε με κεφαλιά του Βάργκα στο 12′ άνοιξε το σκορ ένα λεπτό μετά με υπέροχη προσπάθεια του Ζίνι μέσα από την περιοχή.

Από εκείνο το σημείο και μετά η Βαγιεκάνο άρχισε να τα χάνει, η ΑΕΚ την έκλεισε στην περιοχή της και αφού έχασε ευκαιρίες με Μουκουντί, Μαρίν και Βάργκα, κέρδισε πέναλτι στο 34′ σε ανατροπή του Κοϊτά από τον Ράτσιου.

Ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα, έκανε το 2-0 στο 36′ και έβαλε φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με την ψυχολογία στα ύψη ο Δικέφαλος έψαξε και το τρίτο γκολ πριν απ’ την ανάπαυλα, είχε τις προϋποθέσεις, αλλά δεν το βρήκε. Είχε ήδη κάνει όμως σημαντικό μέρος της δουλειάς.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 51′ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς με τρομερή κεφαλιά του Ζίνι από σέντρα του Κουτέσα. Στο 60′ όμως από μια αδράνεια στον άξονα, ο Παλαθόν βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσα και έκανε το 3-1.

Στο πεντάλεπτο 66′-70′ ο Ζίνι άγγιξε δύο φορές το τέταρτο γκολ, με την κούραση σταδιακά να αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στους παίκτες της Ενωσης που είχαν κάνει κατάθεση ψυχής.

Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε και η Ράγιο πήρε την πρόκριση που πανηγύρισαν έξαλλα οι 1.500 οπαδοί της που βρέθηκαν στην «Αγια-Σοφιά».

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (85′ Περέιρα), Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα (71′ Ελίασον), Ζίνι (77′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.

Βαγιεκάνο (Πέρεθ): Μπατάλια, Τσαβαρία, Φελίπε (55′ Ντίαζ), Λεγιούν, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ (55′ Βαλεντίν), Παλαθόν (80′ Μεντί), Γκαρθία (27′ Εσπίνο), Ντε Φρούτος, Ακομάχ (46′ Αλεμάο).